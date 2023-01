Epic Games Store e Steam vi fanno provare gratis Forspoken, da oggi

Oggi, è stato rilasciato l’ultimo RPG fantasy open world di Square Enix, Forspoken, disponibile per l’acquisto su PS5 e PC. In un nuovo post sul blog è stato annunciato che una demo gratuita verrà lanciata nel corso della giornata su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

Il nuovo progetto di Luminous Production (potete mettere mano all’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi di questo inizio anno.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità.»

Ora, come riportato anche da Destructoid, la demo di Forspoken darà agli utenti PC l’opportunità di provare in prima persona l’avventura magica di Square, consentendo a chi è indeciso dal punto di vista prestazionale di vedere se il proprio hardware è all’altezza della grafica del gioco.

I requisiti minimi del gioco non sono male, visto che il gioco potrà girare a 720p e 30 fotogrammi al secondo anche solo con una GeForce GTX 1060.

Vero anche che per i raccomandati si richiede una GeForce RTX 3070 e 24 GB di RAM per poter vedere il gioco a 1440p e 30 fps, oltre alla richiesta di una GeForce RTX 4080 e i 32 GB richiesti per i 4K a 60 fps, oltre a 150 GB di spazio sui vostri hard disk.

Il gioco supporta infatti i 120Hz, sebbene questa modalità limita la risoluzione massima a 1440p in tutte le opzioni di visualizzazione. Le modalità Ray-Tracing e Quality raggiungono i 40fps a 120hz, mentre la modalità Performance rimane a 60fps.

Del resto parliamo di un titolo che, tra le altre cose, è stato solo l’ennesimo videogioco del 2023 ad essere stato rimandato lo scorso anno nella lista dei giochi che dovevano vedere la luce nel 2022.

Ma non solo: restando in tema, insieme a quella di Forspoken, su PlayStation Store di PS5 sono arrivate diverse nuove demo gratis per provare i giochi in arrivo.