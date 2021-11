Final Fantasy VII, svelata la data di lancio dello spin-off gratis (ed è vicina)

Dopo una lunga attesa, è quasi arrivato il momento per i giocatori più curiosi di buttarsi a capofitto su Final Fantasy VII The First Soldier, lo spin-off multiplayer gratuito.

Il settimo capitolo della saga di Square Enix è da sempre nel cuore dei videogiocatori: l’interesse è stato inoltre riacceso dopo il successo ottenuto da Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’edizione definitiva disponibile su PS5.

Sapevamo già che il titolo gratuito sarebbe stato disponibile questo mese, ma fino ad oggi non era stata ancora rilasciata una data di lancio più specifica.

Alcuni speciali ambasciatori eletti dagli sviluppatori avranno però la possibilità di provare in anticipo il titolo, pochi giorni prima della data ufficiale.

Con un nuovo spettacolare trailer cinematografico, che sarà riprodotto durante i momenti iniziali del gioco, Square Enix ha finalmente annunciato la data in cui sarà disponibile ufficialmente il nuovo free-to-play (via Eurogamer.net).

Final Fantasy VII The First Soldier sarà ufficialmente disponibile sui dispositivi mobile a partire dal 17 novembre 2021: significa che mancano ormai meno di due settimane al suo debutto.

Il titolo è sviluppato dallo studio giapponese Ateam Entertainment Inc. e verrà pubblicato da Square Enix: si tratta di un vero e proprio battle royale ambientato nell’universo di Final Fantasy VII.

The First Soldier si svolgerà dunque a Midgar, prima degli eventi narrati su Final Fantasy VII: in questa rappresentazione unica della storica saga di Square Enix impersoneremo un candidato Soldier, impegnato in una dura lotta per la sopravvivenza.

Potete ammirare lo spettacolare filmato introduttivo qui di seguito, grazie al video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Square Enix:

L’augurio del team di sviluppo e di Square Enix è che The First Soldier riesca ad espandere la fanbase di Final Fantasy, attirando grazie alla formula battle royale nuovi potenziali utenti: fra pochi giorni scopriremo se avrà successo.

L’intento, sicuramente non nascosto da parte del publisher giapponese, sarebbe infatti quello di trasformare Final Fantasy VII The First Soldier nel suo Fortnite.

Se siete curiosi di scoprire come funzionerà questa interessante variante, subito dopo l’annuncio abbiamo riepilogato i nuovi aspetti di gameplay da tenere a mente.

Che siate appassionati di questa nuova rappresentazione di Final Fantasy VII o meno, sicuramente concorderete che Midgar è sempre bellissima da vedere: una rivisitazione in miniatura l’ha reso però ancora più bella.