Volete provare gratis il nuovo spin-off di Final Fantasy VII? Manca poco

Final Fantasy VII Remake è il ben noto rifacimento del classico JRPG targato Square Enix, un gioco che ha saputo far riscoprire un titolo immortale anche alle nuove generazioni.

Da poco è anche apparsa sugli scaffali virtuali e non la versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade, edizione riveduta e corretta dell’avventura di Cloud e compagni ma con un bel po’ di bonus extra.

Tutto ciò senza contare che il remake di Final Fantasy potrebbe presto vedere la luce anche su un’altra console, rompendo così l’esclusiva PlayStation che dura ormai da diverso tempo.

Senza contare che FF7 ha di recente scatenato la fantasia di un modder particolare abile, il quale ha deciso di realizzare un controller tanto originale quanto ingombrante basato proprio sul gioco.

Ora, come riportato da Siliconera, Ateam e Square Enix hanno annunciato che le pre-registrazioni per Final Fantasy VII The First Soldier hanno ufficialmente preso il via.

Inoltre, lo sviluppatore e il publisher stanno cercando di reclutare ambasciatori per il titolo, i quali riceveranno accesso a informazioni specifiche, oltre a risorse per aiutare gli sviluppatori nella creazione di contenuti.

Ateam ha anche rivelato un totale di cinque ricompense per chiunque parteciperà alla pre-registrazione, elencate di seguito:

300.000 Pre-registrazioni : Uovo di Chocobo

500.000 Pre-registrazioni: Pelle della maschera Shinra

770.00o Pre-registrazioni: Pelle della bicicletta Shinra

1.000.000 Pre-registrazioni: Pelle del veicolo utilitario Shinra

2.000.000 Pre-registrazioni: Shrina Helicopter Skin

I giocatori americani possono pre-registrarsi per Final Fantasy VII The First Soldier attraverso App Store, Google Play, Twitter, Facebook e Instagram.

Al momento in cui scriviamo, alcuni store europei tra quelli segnalati accennano all’opportunità di provare il gioco in anticipo, sebbene il servizio risulti non ancora attivo.

Con molta probabilità, il tutto potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni (vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più).

Come in altri battle royale, in The First Soldier i giocatori dovranno combattere su una mappa che si rimpicciolirà sempre di più, con l’obiettivo di sconfiggere altri partecipanti e ottenere armi e armature utili alla missione.

Il gioco presenterà varie location ben note ai fan di FF7, come la stazione dei treni di Midgar e la casa di Aerith.

Ricordiamo in ogni caso che Final Fantasy VII Remake Part II dovrebbe proporsi come un open world con un focus sull’esplorazione, come rivelato dagli stessi sviluppatori alcune settimane fa.

Ma non solo: un giocatore ha deciso di dedicare una fan art alla città di Midgar davvero molto particolare, per celebrare la bellezza della metropoli di FF7.

Infine, i fan italiani potranno presto prendere parte al Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, il nuovo concerto-evento tratto dal leggendario JRPG di Square Enix.