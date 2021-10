Il battle royale di Final Fantasy VII ha una data di lancio (ed è vicinissima)

Final Fantasy VII è uno degli episodi più amati dell’intera saga targata Square Enix, fonte di spin-off, lungometraggi e una vasta operazione di remake.

Una versione per PS5 è da poco disponibile per l’acquisto, ma adesso è il turno di The First Soldier, battle royale ambientato 30 anni prima del capitolo con protagonista Cloud Strife.

Oltre ad appassionare intere generazioni di videogiocatori, il settimo episodio della saga è stato anche un successo di vendite, ma il director l’ha scoperto ben cinque anni dopo.

Il fermento che circonda il gioco è sempre tangibile, e una serie di nuove voci (con tanto di indizi) suggeriscono che un approdo su PC potrebbe diventare realtà.

Dopo una lunga fase di testing, The First Soldier è finalmente pronto a debuttare su iOS e Android a novembre 2021, il mese prossimo.

Quando la data di lancio è così vicina c’è solo da gioire, e un altro motivo per farlo è dato dall’avvio delle pre-registrazioni, previste per il mese in corso.

Annunciato a febbraio, il battle royale ambientato a Midgar arriverà sul mercato con un paio di feature annunciate di recente, come il supporto ai controller e una nuova modalità allenamento che ci consentirà di testare armi e abilità prima di scendere in campo.

Per celebrare il lancio, Square Enix includerà anche la nuova classe dei Ninja, che andrà ad aggiungersi a quelle svelate nei mesi scorsi, ovvero Monaco, Stregone e Guerriero (via VG247).

Il gioco, che condividerà lo stesso universo narrativo di Final Fantasy VII, ci metterà nei panni di uno dei Soldati di Shinra e proporrà un gameplay focalizzato su meccaniche di shooting affiancate all’uso della magia.

Presenti anche le possibilità di personalizzare il nostro avatar con costumi e accessori sbloccabili e ottenere nuove armi e skin per i veicoli. L’appuntamento, lo ricordiamo ancora una volta, è per novembre esclusivamente in versione mobile.

Vi siete mai chiesti quante e quali siano le armi presenti nel settimo episodio? Se sì, abbiamo già risposto alla vostra domanda svelando anche qual è la più potente.

Il TGS 2021 è un palcoscenico imperdibile in fatto di annunci, e insieme alla finestra di uscita del battle royale è stata svelata anche la data di lancio di Stranger of Paradise.

Proprio in merito a quest’ultimo i dubbi sono parecchi, e il fatto che sia nuovamente diventato un meme desta qualche sospetto di troppo.