Final Fantasy VII, Sony lo sfruttò per “umiliare” Nintendo (e c’è la prova)

Final Fantasy VII è uno dei capitoli più amati dell’intero franchise targato Square Enix ed è attualmente protagonista di una versione Remake nata su PS4 e giunta in seguito su PS5.

Pensando alla prima PlayStation, l’avventura di Cloud Strife è una delle prime a tornare alla mente, anche per l’impatto che ha avuto sull’industria e sulla community.

Il titolo era particolarmente ambito, al punto da rischiare di non uscire su PS1. La causa è da ricercare nella volontà, da parte di SEGA, di aggiudicarsi l’affare per rilanciare il suo Saturn.

L’affetto dei fan nei confronti del settimo episodio è ancora tangibile e sembra non risentire del passare del tempo. A ventiquattro anni dall’uscita, un appassionato ha voluto omaggiare i protagonisti facendoli rinascere grazie alla stampa 3D.

Final Fantasy VII è stato lanciato in un periodo in cui i giocatori erano letteralmente «ossessionati» dalla saga, come affermato da Yosuke Okunari, creative director di SEGA che ha recentemente commentato l’affare sfumato.

L’avventura di Cloud arrivò su PS1 in un momento caratterizzato da rapporti non propriamente distesi tra Sony e Nintendo, reduci da una fallita collaborazione su una console che non vide mai la luce.

Dopo tutti questi anni, un utente ha scovato un’immagine promozionale di PlayStation, riferita al settimo episodio, che punta il dito direttamente contro Nintendo (via GameRant):

L’immagine mostra la città di Junon, un’area assente dalla versione Remake, accompagnata da un commento difficilmente non ricollegabile alla Casa di Kyoto.

La didascalia, leggibile nella parte superiore dell’immagine, recita come segue:

«Per favore, qualcuno fornisca una sigaretta e una benda ai ragazzi che fanno i giochi con le cartucce».

Malgrado si tratti di un’immagine pubblicitaria, il commento di Sony non lascia spazio a dubbi, e invita Nintendo (derisa per commercializzare ancora i giochi su cartuccia in un periodo storico in cui i prodotti su disco erano protagonisti) ad accettare la sconfitta.

Ma non si tratta dell’unico “affronto” nei confronti della Grande N: nella parte inferiore dell’immagine si può infatti leggere che «il miglior gioco mai fatto è disponibile solo su PlayStation, ed è una buona cosa: se fosse su cartuccia, costerebbe 1.200 dollari».

Tornando al presente, per quanto riguarda la seconda parte della versione Remake, ci sono buone possibilità che venga implementata una struttura open world.

Se siete in possesso di una PS5 ma non avete ancora provato Final Fantasy VII Remake Intergrade, il nuovo finale esclusivo potrebbe essere un buon motivo per farlo.

L’avventura di Cloud Strife e soci è accompagnata da tanti altri capitoli ugualmente apprezzati dai fan, uno dei quali è il nono, al centro di un imperdibile remake creato da un artista 3D.