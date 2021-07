Il remake di Final Fantasy IX è la cosa migliore che vedrete oggi

Il 16 febbraio 2001 Final Fantasy IX ha debuttato in Europa: a vent’anni da quel momento, i fan non hanno mai smesso di amare il noto capitolo della serie, tanto che ora qualcuno si è spinto oltre, realizzando un remake del classico.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, disponibile su PS5 da poche settimane, ha dimostrato che i fan sono aperti ai rifacimenti, specie quelli dei grandi classici.

Square ha anche pensato di riproporre il trittico dell’era PSOne anche su Nintendo Switch, in una notevole versione in HD anche boxata.

Del resto, il nono Final Fantasy manderà nuovamente in estati i fan cresciuti nell’era della prima PlayStation, anche grazie alla serie animata in arrivo.

Ora, The Final Fantasy 9: Memoria Project potrebbe essere uno dei remake più impressionanti che i fan non possano vedere (via Game Rant).

Creato dall’artista 3D Dan Eder, Memoria Project è una prova visiva straordinaria nonché un atto d’amore vero e proprio verso Final Fantasy IX.

Il progetto presenta modelli di personaggi e fondali totalmente ridisegnati, oltre ad animazioni nuove di zecca.

Purtroppo, al momento non esiste gameplay reale, anche se l’obiettivo finale di Eder è che Memoria Project mostri come potrebbe essere una versione moderna di Final Fantasy IX, magari proprio per le console next-gen.

Tecnicamente, il progetto è in lavorazione da quando Eder ha visto per la prima volta Final Fantasy IX nel 2000, ma i lavoro sono iniziati praticamente nel 2020, quando l’autore ha contattato l’artista Colin Valek di Sucker Punch Studios.

Eder aveva già modellato la principessa Garnet e realizzato poi un modello di Vivi che rivaleggia davvero con un opera ufficiale Square.

Just #Vivi, going on a casual stroll. The FFIX: #MemoriaProject team is looking for a talented 3D environment artist and a UE tech artist to join our ranks! If you feel like you could be a good fit, check out our website.https://t.co/REyP6qY4uh pic.twitter.com/p1QhoMIBGa — Dan Eder (@3DanEder) July 28, 2021

A gennaio, i due artisti hanno pubblicato screenshot che immaginato l’area di Alexandria vista nel gioco originale.

L’impatto è stato così forte che tanto i fan quanto altri addetti del settore dell’animazione hanno iniziato a contattarli, inclusi autori, animatori, e concept artist.

Ora, un team di oltre 20 veterani dell’industria dei videogiochi sta lavorando a questo remake di Final Fantasy IX creato dai fan per i fan.

Va detto che questo progetto non verrà probabilmente mai rilasciato al pubblico, anche per evitare grane legali con Square Enix, ma come si dice in questi casi: mai dire mai.

La nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo della serie la potete leggere a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che, grazie all’impegno di un appassionato, è possibile dare un’occhiata anche a Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e ray tracing.

Per quanto riguarda invece il prossimo Final Fantasy XVI ci sono buone e cattive notizie, visto che il gioco rischia di saltare un appuntamento cardine.