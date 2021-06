Final Fantasy VII Remake Intergrade ha un nuovo finale (e solo per PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade aggiunge un nuovo finale rispetto all’uscita originale del rifacimento.

Il DLC è disponibile da oggi e prende le mosse dal finale di Final Fantasy VII Remake, lanciato lo scorso anno per PS4.

Questo contenuto aggiuntivo è stato molto dibattuto poiché è stato lanciato esclusivamente per la console next-gen.

Ciò vuol dire che il nuovo finale potrà essere fruito soltanto dai giocatori in possesso di una PlayStation 5, che sappiamo non essere ancora moltissimi per via della penuria di unità in circolazione.

Il nuovo finale si trova prevedibilmente alla fine del DLC Intergrade, quando i giocatori completano la missione Intermission aggiunta ad hoc.

Com’è noto, questo nuovo episodio è agganciato al finale del gioco originale, per cui non sarà necessario finire nuovamente Final Fantasy VII Remake per goderselo.

Naturalmente, non faremo spoiler riguardo ai suoi contenuti ma, per quanti non potessero giocarci, il video in alto contiene la nuova scena.

Quanto ai contenuti dell’add-on, Square Enix ha fornito una descrizione abbastanza esplicativa:

«In Episode Intermission, i giocatori combatteranno nei panni di Yuffie Kisaragi, che userà attacchi veloci e feroci insieme a Sonon Kusakabe per combattere contro Scarlet, la direttrice del dipartimento armamenti, e Nero, un membro del reparto d’élite Tsviet di Deepground. Nel video si vede anche una nuova materia di invocazione da usare per chiamare Ramuh, una leggendaria figura dell’antichità. Infine, il trailer mostra anche delle immagini di “Forte Condor”, un nuovo minigioco tattico disponibile nell’episodio extra».

Un finale che è piuttosto importante, evidentemente, poiché Square Enix ha già fatto sapere che da lì ripartirà la Parte 2 in arrivo presto.

Final Fantasy VII Remake Intergrade fa leva sull’upgrade per PS5 del titolo pubblicato lo scorso anno, grazie al quale è stato possibile risolvere un curioso (e fastidioso) problema di quella versione.

Se volete gustarvi un assaggio del nuovo DLC, potete trovare a questo indirizzo la nostra anteprima con tanto di video e gameplay.