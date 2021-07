Final Fantasy VII, i protagonisti rinascono in stampa 3D (e sono splendidi)

Final Fantasy VII è uno dei capitoli più amati del franchise firmato Square Enix ed è recentemente tornato in versione Intergrade su PS5.

La nuova edizione per console next-gen ha dato lustro alla già nota versione Remake di Cloud Strife e soci, ma molti fan continuano ad essere saldamente legati all’episodio originale uscito su PlayStation nel 1997.

La speranza che la Parte 2 della mastodontica operazione di remake possa contenere una struttura open world è condivisa da molti, e ulteriori dettagli in merito sono arrivati proprio da Square Enix.

Intergrade è comunque già stato in grado di sorprendere, includendo, oltre al DLC Intermission dedicato a Yuffie Kisaragi, anche un nuovo finale (ma solo per PS5).

La versione originale del gioco e il Remake, visto prima su PS4 e poi su PS5, contengono delle differenze sostanziali da molteplici punti di vista, in primis da quello grafico.

Se si pensa che tra i due prodotti passano ben 23 anni la constatazione appare più che comprensibile, ma nonostante questo alcuni fan sono ancora molto affezionati all’episodio uscito su PSX.

L’affetto che lega i giocatori ai loro titoli preferiti ha dimostrato innumerevoli volte di non conoscere confini, e a ribadirlo ancora una volta ci ha pensato un fan con l’aiuto di una stampante 3D.

Il giocatore ha infatti ricreato i personaggi di Final Fantasy VII rispettandone fin nei minimi dettagli la struttura originale vista nell’ormai remoto 1997. Potete apprezzarli nella foto sottostante (via GameRant):

Ognuno di loro è alto circa 13 centimetri ed è stato accuratamente dipinto a mano dall’autore, che ha cercato di riprodurre i colori originali nel modo più fedele possibile.

Come avrete notato, le riproduzioni sono prive di occhi, ma c’è una spiegazione: dogofpavlov ha confessato di aver avuto «paura di dipingerli» e di aver optato per l’uso di adesivi che applicherà a breve.

Per ottenere questo bellissimo risultato sono stati utilizzati alcuni modelli disponibili su Thingiverse, un sito dedicato al mondo della stampa 3D arricchito da un archivio di modelli creati dagli utenti.

Sapevate che il director di Final Fantasy VII Remake ha espresso parole di lode nei confronti di The Last of Us Part II?

Tornando a parlare della Parte 2, alcuni cambiamenti visti nella prima operazione di remake verranno tenuti in considerazione per i prossimi episodi.

La notorietà della saga non conosce limiti, e c’è un episodio talmente popolare da essere “introvabile” persino in formato digitale.