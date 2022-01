Final Fantasy VII Remake PC ha un nuovo personaggio giocabile, perché sì

La versione PC di Final Fantasy VII Remake è apparsa ormai da qualche giorno, portandosi dietro qualche polemica per via di qualche problemino di troppo, fortunatamente adombrati da alcune ottime mod apparse online in queste settimane.

La nuova edizione del remake del classico di Square Enix è stata funestata da vari problemi tecnici e non solo, i quali hanno fatto decisamente storcere il naso ai fan.

Le mod – une delle quali veramente assurde – sono quindi corse in aiuto dei giocatori, strappando anche più di un sorriso in alcune situazioni.

E se da pochi giorni è stata finalmente rilasciata la prima patch ufficiale di FF7R su PC, è ora il turno di una mod in grado di aggiungere un personaggio giocabile extra.

Ora, come riportato da Wccftech, qualcuno ha deciso di introdurre Red XIII sotto forma di personaggio completamente giocabile, nei capitoli della storia in cui l’eroe si unisce al party come ospite.

La nuova mod permette anche al personaggio di guadagnare punti esperienza e salire di livello, ma non può usare nessuna delle sue abilità in quanto non accumula ATB quando è controllato dal giocatore (sebbene può ancora effettuarle quando non è direttamente mosso dall’utente).

Inoltre, Red XIII non è disponibile in forma giocabile durante la battaglia contro il boss Jenova Dreamweaver.

Se l’idea di poter controllare il personaggio vi intriga, non dovete fare altro che cliccare qui.

Ovviamente, sottolineiamo che si tratta di una mod non ufficiale, visto che nella versione originale del gioco il quadrupede dal folto pelo rosso scuro non è controllabile.

