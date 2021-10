Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour in Italia: ecco i biglietti

Final Fantasy VII Remake è un gioco che ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei fan, specie quelli che già hanno amato l’originale dell’allora Square Soft uscito nel 1997.

L’avventura di Cloud Strife e soci è tornata anche su PS5 grazie alla versione Intergrade, il tutto in attesa delle novità sulla Parte 2, attualmente in sviluppo.

Il nuovo capitolo del rifacimento della settima fantasia finale sarà – stando alle prime informazioni trapelate– un open world incentrato pesantemente sull’esplorazione, come rivelato del resto alcune settimane fa proprio da Square Enix.

Del resto parliamo di sua maestà Final Fantasy VII, un gioco in grado di dare vita a delle stupefacenti opere d’arte realizzate a mano e dedicate proprio ai personaggi del gioco.

Ora, i fan nostrani saranno felici di sapere che il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, il nuovo concerto-evento tratto dal videogioco firmato Square Enix, arriva in Italia.

Un’imponente orchestra di 100 elementi diretta dal maestro Arnie Roth, vincitore del celebre Premio Grammy, ci farà rivivere le emozionanti musiche composte da Nobuo Uematsu.

Immagini video mozzafiato ad altissima definizione ti condurranno negli indimenticabili scenari di Midgar e di 7th Heaven. Le musiche che ti hanno trasportato in un’altra dimensione questa volta lo faranno interamente dal vivo.

Poco sotto, il trailer ufficiale dell’evento:

Come rivelato via comunicato stampa, l’appuntamento è per il 15 e 16 dicembre di quest’anno al Teatro degli Arcimboldi a Milano, unica tappa di questo grande evento per ogni fan della saga di Final Fantasy.

I biglietti sono acquistabili a questo indirizzo e sono disponibili al prezzo di 34,50 euro l’uno (fino a esaurimento posti).

