Final Fantasy VIII, la Gunblade è realtà (ma c’è un problema)

Final Fantasy VIII Remastered è diventato ufficiale ormai diverso tempo fa, a vent’anni dal suo esordio assoluto, portando nuovamente l’avventura di Squall e compagni agli occhi del pubblico.

Il gioco è stato infatti proposto con una grafica aggiornata sia su PC che console, facendosi così conoscere anche dalle nuove generazioni di giocatori.

Vi abbiamo in ogni caso parlato ampiamente di Final Fantasy VIII Remastered appena ci è stato possibile anche sulle pagine di SpazioGames.

Senza contare anche lo speciale a cura della nostra Stefania Sperandio, nel quale l’editor-in-chief della nostra testata ci ha raccontato com’è stato vivere le vicende di Galbadia dopo venti anni.

Ora, un giocatore via Reddit ha pubblicato alcune foto della “sua” Gunblade, l’arma iconica del protagonista di Final Fantasy VIII.

Si tratta, per chi non lo sapesse di un vero e proprio ibrido spada-pistola, nata come l’arma prescelta dal taciturno Squall Leonhart e dal suo rivale Seifer Almasy.

La particolarità di questa versione reale dell’arma è che è stata creata grazie all’ausilio di una stampante 3D, sebbene il risultato finale sia realmente sorprendente.

Poco sotto, infatti, trovate una gallery che mostra alcuni scatti della Gunblade creata dall’utente “caros92”:

In FFVIII, il funzionamento del Gunblade era piuttosto semplice e intuitivo: durante un attacco, era infatti possibile premere il il grilletto dell’arma premendo il pulsante R1 nel preciso momento in cui la lama colpiva un determinato nemico.

