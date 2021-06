Final Fantasy VII Remake, desiderato remaster presto su PC? Primi indizi

Il periodo di esclusività di Final Fantasy VII Remake su console PlayStation è ufficialmente terminato dopo il primo anno dall’uscita originale: adesso questo titolo, e non solo, sarebbe già stato avvistato su PC.

L’uscita di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PS5 sembrava aver posticipato leggermente il termine dell’esclusività, che sarebbe ormai vicino alla sua naturale conclusione.

Da diverso tempo corrono voci sull’arrivo di nuove versioni del titolo, dato che l’accordo tra Sony e Square Enix si sarebbe ormai esaurito.

Nel frattempo, la versione PS5 ha introdotto un nuovo finale, che è attualmente visibile unicamente acquistando la versione next-gen del titolo.

Final Fantasy VII Remake e Alan Wake Remastered in arrivo su Epic Games Store?

Come riportato da Wccftech, l’utente Wario64 su Twitter, sempre attivo nella scoperta di novità sugli store, pare abbia scoperto il possibile arrivo su Epic Games Store di Final Fantasy VII Remake e di Alan Wake Remastered, l’amato action adventure di Remedy Entertainment.

I titoli non sono ancora visualizzabili pubblicamente sullo store, ma sono già comparsi nel relativo database, il che sembrerebbe suggerire come una loro release PC sia ormai imminente.

Final Fantasy VII Remake listing found on Epic Games Store backend https://t.co/u9G8OE7YNk as well as Alan Wake Remastered https://t.co/MZwo0hbR6u pic.twitter.com/XqU0jhr48I — Wario64 (@Wario64) June 18, 2021

Non è chiaro se entrambi i titoli saranno disponibili in esclusiva su Epic Games Store, anche se nel caso di Alan Wake Remastered sembra molto probabile, dato che tra gli autori di Fortnite e Remedy c’è un accordo in corso sulla pubblicazione dei prossimi titoli.

Inoltre, la casa finlandese è da poco rientrata in possesso della proprietà intellettuale di Alan Wake, in precedenza in mano al publisher originale Microsoft, per cui questo genere di iniziativa sarebbe perfettamente legittimo.

Nel caso di Final Fantasy VII Remake, oltre ad un’imminente versione PC potrebbe dunque essere in arrivo una potenziale edizione Xbox, della quale si rincorrono le voci da ormai diverso tempo.

A questo punto, non ci resta che attendere delle conferme ufficiali da parte dei diretti interessati sull’imminente arrivo di questi titoli su Epic Games Store: ovviamente non mancheremo di tenervi costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

Erano già emersi dettagli sul fatto che il prossimo gioco di Remedy avrebbe fatto parte dello stesso universo di Alan Wake e Control, indiscrezione che sembrerebbe confermata dall’arrivo del remastered.

Non è la prima volta che un nuovo gioco di Remedy viene anticipato grazie al backend di Epic Games Store: appena un anno fa era stato infatti anticipato un misterioso titolo.

Uno dei prossimi titoli ambientati nell’universo di Square Enix sarà invece Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che abbiamo potuto provare grazie alla demo PS5.