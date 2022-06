Final Fantasy VII Remake ed Elden Ring si ‘fondono’, grazie ai fan

Elden Ring, l’ormai leggendario soulslike di FromSoftware, è stato omaggiato in tutti i modi, grazie anche e soprattutto a mod realmente sorprendenti rilasciate nel corso delle settimane.

L’action RPG fantasy open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti da tempo bersaglio dei modder di tutto il mondo.

C’è infatti chi ha deciso di trasformarlo in un gioco 2D, per la gioia degli irriducibili appassionati dei classici titoli a 8 e 16-bit.

Senza contare che un altro fan ha deciso di includere Darth Vader di Star Wars all’interno del gioco, per un risultato davvero mozzafiato per ogni fan della saga creata da George Lucas. Ora, però, qualcun altro si è spinto ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, alcune nuove fantastiche mod sono state rilasciate in queste ore per tutti i giocatori di Elden Ring.

Tra le varie, vi è quella in grado di includere nel gioco nientemeno che Cloud e Sephiroth da Final Fantasy VII Remake.

Come si può intuire, si tratta di semplici mod che cambiano l’aspetto del personaggio principale, sebbene le armi in dotazioni risultino perfettamente in linea con quelle viste nel titolo Square

Alcune mod delle armi permetteranno infatti di utilizzare anche la spada Masamune di Sephiroth o la Fusion Sword di Cloud, per un risultato davvero notevole.

Se ci state facendo un pensierino qui trovate la mod per Sephiroth con tanto di Masamune Mod, mentre da questo indirizzo trovate la mod di Cloud Strife con l’aggiunta della Fusion Sword Mod.

Restando in tema, una delle mod di Elden Ring più famose di sempre ha inserito il leggendario Gatsu di Berserk all’interno del gioco.

Ma non solo: avete visto anche che un altro fan ha deciso di renderlo in tutto e per tutto simile a un gioco isometrico sulla falsariga di Baldur’s Gate e Diablo?