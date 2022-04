Elden Ring rimpiccolisce e diventa un gioco isometrico

Elden Ring è un gioco che ha sicuramente dalla sua una community di giocatori realmente appassionata, ma la nuova creazione che trasforma il titolo From in un RPG isometrico ha dell’incredibile

Il soulslike ha visto col passare dei giorni un gran numero di mod e omaggi di vario tipo.

Basti pensare al fan che ha deciso di includere le Tartarughe Ninja nel gioco – o perlomeno, una tra le più note nello specifico – per un risultato ottimale.

Per non parlare del giocatore che ha provato a innestare il Thor dal Marvel Cinematic Universe nell’Interregno, lasciando tutti abbastanza colpiti.

Come riportato anche da GameStop, un modder ha deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, letteralmente.

Lo YouTuber Kevin “Flurdeh” Hensen ha infatti reimmaginato il soulslike del momento con una visuale isometrica, modificando tra le varie cose anche il frame rate in modo tale da farlo sembrare un RPG vecchia scuola.

In maniera del tutto simile (per non dire identica) ai classici Diablo, il lavoro di Hensen – reso possibile da un software creato dal modder Frans Bouma – sposta la telecamera in alto per fornire una nuova prospettiva all’avventura.

Poco sotto, un video che mostra il sorprendente risultato finale:

Per ottenere un risultato del genere, gli autori hanno usato tecniche del tutto simili al Tilt Shift visto in alcuni videogiochi usciti nel corso dei mesi, come ad esempio l’RPG Fantasian, in grado di dare un senso alla classica tecnica dello stop-motion.

Il risultato finale è un’interpretazione assolutamente adorabile del mondo messo in piedi da FromSoftware: Hensen ha applicato questa nuova visuale anche a titolo come Days Gone e soprattutto Red Dead Redemption 2.

Anche il celebre Fallout New Vegas era stato ‘trasformato’ con una visuale dall’alto alcuni mesi fa, per un risultato altrettanto notevole.