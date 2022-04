Elden Ring diventa finalmente il gioco di Berserk, con la mod definitiva

Hidetaka Miyazaki ha sempre avuto un debole per il manda di Kentaro Miura, e in Elden Ring gli omaggi a Berserk sono stati ancora più palesi.

L’opera dello scomparso mangaka, i cui primi volumi potete recuperare su Amazon, è stata d’ispirazione per tantissimi autori e prodotti della cultura pop contemporanea, tra cui i soulslike di From Software.

Già dalle prime immagini era chiaro quanto Elden Ring volesse richiamare Berserk, ben prima della sua uscita come vi avevamo raccontato in una nostra analisi.

E, a quasi un anno dalla scomparsa di Kentaro Miura, qualcuno ha voluto omaggiare in maniera più evidente l’epopea di Gatsu.

Tutti i soulslike di From Software sono stati ispirati dall’opera di Miura. Luoghi, armi, mostri e creature di ogni tipo ovviamente, sono spesso state riconducibili ad alcuni momenti del manga.

Elden Ring ha degli omaggi ancora più netti, come un personaggio che sembra il protagonista di Berserk è un’arma che è fin troppo simile all’Ammazzadraghi di Gatsu.

Come se non bastasse, un fan accanito di entrambe le opere ha voluto creare una mod per chiudere definitivamente questo cerchio, come riporta Kotaku.

Come potete vedere dal video qui sopra non si tratta di una semplice mod, ma della volontà di replicare quasi per intero la storia di Berserk all’interno di Elden Ring.

Lo studio di modder responsabile del progetto, Papa Appa, punta infatti a farvi giocare nei panni di Gatsu per tutta la durata dell’avventura. Il tutto con un modello che replica in maniera perfetta Gatsu, che comprende ovviamente dell’iconica armatura del Berserk.

E non solo, perché in collaborazione con altri modder della community, gli autori di questo progetto stanno anche realizzando dei filmati che replicano gli scontri più avvincenti del manga.

Ecco un esempio:

Un lavoro gigantesco che non è ancora concluso, ma che sicuramente farà la gioia di tutti gli amanti di Berserk. I quali possono godere di una serie di videogiochi influenzati dal lavoro di Kentaro Miura.

Tra i modderi autori di questo progetto c’è anche quello che ha reso eterno Let Me Solo Her, l’eroe nudo che vi aiuta a sconfiggere Malenia.