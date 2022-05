Elden Ring accoglie Darth Vader, con la mod perfetta per lo Star Wars Day

Elden Ring si è riempito di mod negli ultimi mesi, come ogni buon gioco di successo che si rispetti, e l’ultima è dedicata a Darth Vader (in pieno Star Wars Day, per altro).

Il signore dei Sith, di cui potete costruire il casco in versione LEGO tramite Amazon, è indubbiamente tra i personaggi più riconoscibili della cultura pop.

E recentemente è tornato in tutto il suo splendore anche all’interno dell’ultimo LEGO Star Wars, in cui i giocatori possono rivivere tutta la sua saga.

Darth Vader non sfigurerebbe come uno dei boss di Elden Ring, anche se il modder di cui vi parliamo oggi ha fatto qualcosa di meglio.

La community dei modder ha tirato fuori la qualunque nelle ultime settimane, e proprio oggi scopriamo una mod incredibile a tema Star Wars.

Il May the Fourth è il giorno perfetto per vedere come sarebbe Darth Vader all’interno di Elden Ring e, stando al lavoro riportato da PC Gamer, sembra perfetto.

L’opera è del modder Xelerate, che ha fatto diventare il Sith un personaggio giocabile del titolo From Software. Certo, sarebbe stato ottimo come boss.

Potete ammirare il risultato con un video pubblicato dal modder, in cui Darth Vader affronta Godrick:

La mod è stata costruira intorno al Set del Confessore, che è stato ricostruito per far sembrare i giocatori dei (bellissimi) Darth Vader.

La spada laser però non è inclusa, e vi servirà un’altra mod (dello stesso autore) per dotarvi dell’iconica arma, anche in più versioni differenti se volete.

Una delle ultime mod di Elden Ring ha creato la virtuale chiusura di un lungo cerchio di From Software, inserendo Gatsu di Berserk all’interno del gioco.

Visto che siamo a tema Star Wars, sappiate che Steam sta celebrando il May the Fourth con delle promozioni a tema con i videogiochi dedicati al franchise.