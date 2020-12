Nuovi dettagli sui giochi Remedy/Epic (e potrebbero non piacervi)

A marzo scorso, Epic Games ha annunciato l’apertura di Epic Games Publishing, etichetta che si occuperà della pubblicazione di titoli firmati da altri team di sviluppo di un certo peso: tra le fila troviamo anche Remedy Entertainment, lo sviluppatore finlandese autore di giochi acclamati da pubblico e critica come Max Payne, Control (che ha toccato le 2 milioni di copie) e Alan Wake.

Ora, grazie all’insider Nibel sono emersi nuovi dettagli su uno dei nuovi titoli, noto come Vanguard.

Un'immagine di Control.

Il titolo sviluppato dal team e prodotto da Epic sarà un GaaS free-to-play incentrato sul comparto multigiocatore, ossia un gioco scaricabile in maniera totalmente gratuita, nonostante il comparto narrativo rimarrà una priorità.

Inoltre, l’altro dei giochi in sviluppo di Remedy farà invece parte del cosiddetto “Remedy Connected Universe”, ossia l’universo condiviso che racchiude al suo interno eventi e personaggi di Control e Alan Wake. Sembra confermato che il gioco vedrà la luce sia su console di nuova generazione che PC, e potrà contare su un marketing piuttosto considerevole.

Infine, Vanguard sarebbe nelle prime fasi dello sviluppo (nonostante i test siano incoraggianti), ragion per cui dovranno passare ancora diversi mesi prima di riuscire a vederlo in azione (magari in un primo trailer di gameplay).

Sicuramente, la dicitura di game-as-a-service potrebbe sicuramente impensierire più di un giocatore, visto che si tratta di un genere a cui serve davvero molto tempo prima di riuscire a intaccare sul grande pubblico (basti pensare ad Anthem e Destiny).

Considerando però il successo e la bontà di Control (da poco disponibile in cloud anche su Nintendo Switch), le aspettative verso i nuovi titoli Remedy restano in ogni caso piuttosto alte.

Ultimo ma non meno importante: sembra che una serie TV su Alan Wake è effettivamente in pre-produzione, così come sembra esserci interesse anche su un qualcosa relativo a Control.