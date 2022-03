Final Fantasy VII, la vera mappa del pianeta è impressionante (e stampabile)

L’uscita su PC di Final Fantasy VII Remake ha ridestato l’interesse verso il settimo capitolo della serie di JRPG targata Square Enix, un gioco che non ha mai smesso di appassionare intere generazioni di giocatori.

La nuova versione del remake del titolo di Square Enix è infatti solo l’ultima di una serie di produzioni ispirate a FF7, divenuto ormai un classico senza tempo.

Il tutto in attesa della seconda parte di questo mastodontico Remake, il cui annuncio è molto vicino stando alle ultime notizie.

Ora, mentre c’è chi desidera mettere mano a una sveglia a forma di Buster Sword, qualcun altro ha invece ben pensato di ricreare la mappa del mondo di gioco sin nei minimi particolari.

Via Reddit, l’utente di nome ‘AJ Lovely’ ha pubblicato un’immagine di Gaia – noto nel gioco in maniera generica come ‘The Planet‘ – riprodotta come una vera e propria mappa reale.

Come spiegato dall’autore, l’opera è ispirata alla cartografia d’epoca e anche a quella fantasy più generale (alla Dungeons & Dragons, per capirci).

La mappa mostra infatti tutte le zone che hanno reso immortale Final Fantasy VII, da Nibelheim passando per il Gold Saucer, sino ovviamente a Midgar e la Costa del Sol.

Non manca neppure la Round Island, nelle cui viscere era possibile mettere mano alla Materia più potente del gioco (e in grado di ribaltare lo scontro finale in poche e semplici mosse).

Se si desidera mettere mano a quella ed altre splendide mappe stampabili realizzate per l’occasione, basterà cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo in ogni caso che Final Fantasy VII, l’originale, ha compiuto ben 25 anni, e sono state promesse moltissime iniziative a tema per festeggiare questo importante anniversario.

Ma non solo: per i nostalgici incalliti c’è il remake del remake per PlayStation 1, per quelli che proprio non riescono a dimenticare le vicende di Cloud e soci.

Infine, avete visto che un altro fan decisamente incallito di Final Fantasy VII sta creando delle bellissime carte 3D, davvero uniche?