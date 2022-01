Final Fantasy VII Remake ha un suo remake per i nostalgici di PS1

Quando si parla di ritorni dal passato si entra sempre in un campo minato, e Final Fantasy VII Remake non è stato esente da critiche.

Nonostante il successo del ritorno della storica avventura di Cloud e soci, l’opera di rifacimento di Square Enix non ha incontrato il gusto di tutti i fan.

Neanche alla versione PC è andata liscia, perché il porting ha avuto alcuni problemi che, per fortuna, stanno iniziando a risolversi con dei semplici trucchi.

Ci pensano le mod a mitigare un po’ la situazione, alcune delle quali sono veramente assurde anche per le menti più fantasiose.

Quando si parla di remake c’è sempre un filone di, a volte comprensibile, giocatori nostalgici che guardano sempre alla versione originale del titolo in questione.

Tra i cambiamenti più importanti di Final Fantasy VII Remake c’è ad esempio il combat system, che è stato cambiato per rendere Cloud e la sua compagnia dei combattenti più dinamici.

Se non si può tornare indietro al titolo originale per PlayStation per quanto riguarda il gameplay, ci si può accontentare di altri piccoli dettagli.

Come la telecamera, che un giocatore ha modificato per riproporre la telecamera fissa presente nel Final Fantasy VII originale.

Come potete vedere dal filmato qui sopra, l’utente si è preso la briga di modificare la telecamera per restituire lo stesso feeling del gioco originale, modificando la posizione della telecamera nel Remake.

Un lavoro davvero lodevole, con alcune sequenze identiche soprattutto nei filmati, dove sono state proposte le inquadrature originali shot-by-shot, come diremmo al cinema.

Certo un lavoro meno oltraggioso di chi ha trasformato Sephiroth in Ronald McDonald’s. Sì, avete letto bene, qualcuno ha creato la mod più grottesca.

Più simile a chi ha voluto tirare fuori il massimo dalla versione PC di Final Fantasy VII Remake, portandolo ad una risoluzione enorme con dettagli stupefacenti.

In attesa della seconda parte di questo mastodontico Remake, il cui annuncio è molto vicino a quanto pare.