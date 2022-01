Le carte 3D di Final Fantasy VII sono la cosa più bella che vedrete oggi

La passione per Final Fantasy VII non ha confini, e in casi estremi diventa qualcosa che influenza le vite dei giocatori più appassionati.

Con il Remake uscito anche su PS5, poi, uno dei titoli più amati della saga è tornato a far parlare di sé anche ad una platea più ampia.

Abbiamo visto persone arredare la propria casa con i CD originali del gioco, creando dei quadri a dir poco unici dedicati al JRPG.

E di recente, con Final Fantasy VII Remake, c’è chi si è voluto sbizzarrire creando delle mod assurde per la versione PC del gioco.

Forse non sapete che esiste un gioco di carte collezionabili di Final Fantasy, e che di recente è stato prodotto un set dedicato proprio a Final Fantasy VII Remake.

E la combo tra la passione dei giocatori di carte con quella dei fan di Final Fantasy può creare dei risultati davvero imprevedibili, come la versione 3D delle suddette carte.

Un fan ha condiviso le proprie creazioni su Reddit, come sempre. Un lavoro certosino nel ricreare l’effetto 3D per le carte di Sepiroth e Cloud, come potete vedere qui sotto.

Questo effetto si ottiene creando uno spessore tra i vari strati della carta (e quindi ne serve più di una copia), per dare l’effetto tridimensionale all’immagine e agli altri elementi della carta.

E non solo, perché l’utente in questione ha voluto anche far uscire i personaggi dal limite della carta stampata, allungando le spade dei due personaggi con un’aggiunta fatta a mano.

Un lavoro davvero notevole che, dice l’utente nei commenti ai due post, potete anche provare a richiedere per una carta su misura per voi.

