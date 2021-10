Final Fantasy VI, niente remake? Un fan ha trovato la “soluzione”

La saga di Final Fantasy è una di quelle che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che oltre ai capitoli regolari vi sono una quantità tale di spin-off e remake da lasciare esterrefatti.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è infatti solo l’ultimo capitolo in ordine temporale ad essere stato rilasciato su console PS5 pochi mesi fa.

Del resto, gli episodi usciti nel corso della gloriosa generazione a 32-bit di PSOne hanno ricevuto alcuni rifacimenti davvero di spessore, molti dei quali purtroppo non ufficiali.

Anche Final Fantasy VI, da molti considerato il migliore di sempre, ha visto l’arrivo di un vero e proprio fan remake da lasciare senza fiato. A quanto pare, però, non è finita qui.

Via Reddit, un fan del sesto capitolo ha realizzato un vero e proprio diorama dedicato alle avventure di Terra, davvero straordinario per quanto riguarda la resa complessiva.

L’autore ha infatti immortalato uno dei momenti chiave del gioco, mantenendo intatto lo stile e l’estetica originale del gioco Square (manca infatti solo la colonna sonora di Nobuo Uematsu a completare il tutto).

Ciliegina sulla torta, l’effetto pixellato tipico di una produzione a 16-bit (essendo Final Fantasy VI uscito originariamente su console Super Nintendo si tratta di una chicca non trascurabile).

Tra l’altro, GentlemanThrifter (questo il nome del bravissimo artista) è al suo secondo tentativo: chissà al terzo cosa riuscirebbe a tirare fuori dal cilindro, vista la sua enorme abilità nel realizzare piccoli capolavori.

Purtroppo, però, come spesso accade in questi casi l’oggetto in questione non è in vendita, ma resta ad appannaggio esclusivo dell’autore.

Ricordiamo che Final Fantasy VI fu una grande perla della saga, visto che per la prima volta vennero trattati temi come il suicidio o la morte, intesa proprio come dolore per la perdita di una persona amata.

Avete già visto anche le bellissime opere d’arte realizzate a mano e dedicate ai personaggi chiave di un altro grande classico come Final Fantasy VII (attualmente in vendita, tra le varie cose)?

Ma non solo qualcuno si è sbizzarrito a trasformare gli episodi classici della saga di JRPG in opere disegnate dallo Studio Ghibli, per un risultato finale da lasciare davvero storditi.

Infine, qualcuno si è domandato qual è il miglior personaggio della saga di Square Enix, creando non poco scompiglio tra i fan.