Final Fantasy di Studio Ghibli è la cosa migliore che vedrete oggi

La saga di Final Fantasy non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più note e amate di sempre, specie nel panorama ormai vastissimo dei JRPG.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, ultimo capitolo disponibile su PS5 da pochi mesi, ha sottolineato che i fan non sono assolutamente stanchi di vivere nuove “fantasie finali”, specie nella nuova generazione di console.

Vero anche che nulla batte i grandi classici, vale a dire i capitoli usciti nelle scorse decadi, specie quelli apparsi nella gloriosa generazione di PS1 e PS2, forti di alcuni remake fatti in casa davvero niente male.

Del resto, non sorprende infatti che sia in arrivo anche una serie animata per ragazzi dedicata proprio a uno degli episodi migliori dell’era a 32-bit.

Ora, qualcuno si è spinto ancora oltre, realizzando un mash-up realmente sorprendente: stiamo parlando dell’artista Sara Shepard Hacha, la quale ha condiviso sui propri canali delle opere davvero uniche.

Sara ha infatti deciso di “fondere” alcuni tra i più amati capitoli della saga di Final Fantasy con diverse, iconiche sequenze tratte dai film animati dello Studio Ghibli.

Otto immagini, ognuna relativa a un diverso capitolo della serie Square Enix che ricalca in tutto e per tutto le scene dei più bei film dello studio cinematografico di film d’animazione giapponese fondato nel 1985 a Tokyo da Hayao Miyazaki.

Il risultato, come potete ammirare voi stessi grazie alle immagini che trovate poco sotto e poco sopra, è davvero unico e affascinante.

Da Cloud e Aerith di Final Fantasy VII, passando per Tidus e Yuna, Squall e Rinoa e moltissimi altri, tutti sembrano legarsi alla perfezione allo stile e al look delle opere di Studio Ghibli, ormai entrate nell’immaginario collettivo.

Le opere originali della bravissima artista di origini spagnole possono essere visionate direttamente anche nel suo profilo Twitter ufficiale.

