Final Fantasy VI Remake è un sogno che diventa (quasi) realtà

La saga di Final Fantasy sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, grazie anche e soprattutto a una serie di titoli complementari, inclusi spin-off e remake, in grado di donare nuova linfa vitale al franchise.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, ultimo capitolo disponibile su PS5 da pochi mesi, ha infatti dimostrato come ci sia ancora “fame” di classici, nonostante tutto.

Anche altri capitoli usciti nelle scorse decadi, in particolare quelli apparsi nella gloriosa generazione di PSOne, hanno ricevuto alcuni rifacimenti “fatti in casa” davvero di spessore.

Senza contare che qualcuno si è sbizzarrito a trasformare gli episodi classici della saga di JRPG in opere disegnate dallo Studio Ghibli (per un risultato finale mozzafiato).

Dopo il successo del remake dell’avventura di Cloud e soci, in molti hanno iniziato a chiedere a gran voce altri remake di capitoli storici, senza purtroppo essere al momento esauduti.

Ad eccezione dei remake per DS dei classici Final Fantasy III e IV (rivisitati in chiave 3D), c’è un altro capitolo appartenente all’era dei 16-bit che i fan amerebbero giocare nell’attuale generazione.

Stiamo parlando di Final Fantasy VI, riconosciuto dai fan di tutto il mondo come uno dei più bei capitoli della serie (per alcuni, addirittura il miglior JRPG di tutti i tempi).

Ora, in mancanza di annunci da parte di Square Enix (che sembra aver messo nel dimenticatoio il capitolo in questione), qualcuno ha deciso di realizzare da solo il remake “ufficiale”.

Via Reddit, l’utente Either_Imagination_9 ha infatti tirato fuori dal cilindro una cover decisamente credibile di Final Fantasy VI Remake per PS4 (che trovate poco sotto).

La cosa sorprendente è però un’altra: la concept art ha ricevuto oltre 2000 apprezzamenti e ben 400 commenti, cosa questa che dimostra l’interesse smisurato verso uno dei capitoli della saga di Final Fantasy forse tra i più sottovalutati.

Il sesto episodio della serie è sicuramente uno dei più rivoluzionari di sempre, specie per quanto concerne la trama, visto che per la prima volta vengono trattati temi “adulti” e forti, come il suicidio o la morte (intesa come dolore per la perdita di una persona amata).

Chissà che Square non decida, in un futuro non troppo lontano, di dare nuova vita alle avventure di Terra, Celes, Locke e Kefka (da poco tornati in ogni caso nella Final Fantasy Pixel Remaster, una compilation contenente i titoli classici della serie).

Nel frattempo, altri appassionati hanno dato vita a un sorprendente Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e Ray Tracing.

Ma non solo: avete letto anche che il leggendario creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, ha rivelato quale sarà il suo ultimo gioco prima del ritiro ufficiale dall’industria dei videogiochi?

Infine, secondo una serie di indizi sembra che Final Fantasy VII Remake potrebbe essere il prossimo titolo a “traslocare” da PlayStation a PC.