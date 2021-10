Final Fantasy, qual è il miglior personaggio della saga? I fan sono divisi

Final Fantasy è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più note (se non la più celebre in assoluto) tra quelle targate Square Enix.

Solo di recente il franchise è tornato anche su PS5 grazie a Final Fantasy VII Remake Intergrade, il tutto in attesa delle novità sulla Parte 2, attualmente in sviluppo e di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Dalle primissime informazioni circolanti in rete si parla infatti di un open world pesantemente incentrato sull’esplorazione, come spiegato alcune settimane fa dallo stesso publisher giapponese.

Vero anche che sempre FF7 ha permesso la realizzazione di alcune bellissime opere d’arte realizzate a mano, dedicate proprio ai personaggi chiave del settimo capitolo della saga.

Ora, su Reddit si è scatenata una discussione incentrata su un argomento piuttosto delicato e in grado di spaccare in due la community, ossia qual è all’effettivo il miglior personaggio appartenente alla saga di Final Fantasy.

In molti pensano che Tidus e Yuna da Final Fantasy X siano i protagonisti più rappresentativi del franchise, mentre altri optano invece per Vivi direttamente da FFIX, il piccolo maghetto oscuro che non ha certo bisogno di presentazioni.

Per altri, invece è RED XIII da Final Fantasy VII il miglior personaggio della saga, mentre per alcuni lo scettro andrebbe di diritto a Terra, indimenticata protagonista di Final Fantasy VI.

La discussione originale, che al momento segna oltre 130 commenti, non ha ancora sentenziato un vincitore, e con molta probabilità non lo assegnerà mai.

Difatti, è davvero difficile – per non dire impossibile – trovare un “personaggio preferito” all’interno di una saga così longeva e sfaccettata come quella di FF.

