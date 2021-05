Final Fantasy PS5, rumor anticipa il team di sviluppo (e c’entrano i Souls)

Secondo alcune indiscrezioni, Team Ninja sarebbe al lavoro su un nuovo Final Fantasy per PS5, slegato dal sedicesimo capitolo (ancora privo di una data di uscita).

L’ultima iterazione della saga targata Square Enix ha rappresentato una vera e propria evoluzione per il franchise, con una marcata componente action che non ha mancato di far storcere il naso ai puristi del genere.

Di un nuovo episodio destinato alla console di Sony si era già parlato nei giorni scorsi in seguito ad alcune indiscrezioni, e non è quindi da escludere che questi nuovi dettagli si riferiscano allo stesso prodotto.

Sul versante Final Fantasy XVI, invece, si sa ancora poco, ma sembra che il titolo potrebbe essere posticipato per lasciare spazio ad alcuni nuovi progetti nel corso dell’anno fiscale che terminerà a marzo 2022.

I nuovi rumor arrivano da SoulsHunt, un leaker francese che in passato aveva divulgato alcune informazioni davvero interessanti sulla saga.

Secondo le notizie in suo possesso, il nuovo capitolo in esclusiva PS5 sarebbe attualmente in sviluppo per mano di Team Ninja e sarebbe fortemente ispirato alla serie di Dark Souls.

Nel tentativo di fornire qualche indizio in più, SoulsHunt ha paragonato il nuovo Final Fantasy a Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn Entertainemnt, uscito nel 2019.

Le indiscrezioni, riportate anche da Wccftech, sono state comunicate tramite il seguente video:

Ma le informazioni non finiscono qui: l’utente è convinto che il gioco verrà annunciato nel corso dell’E3 2021 e che una demo giocabile verrà resa disponibile nel corso dell’estate.

La notizia di una versione dimostrativa sembra plausibile, soprattutto se si considera quanto avvenuto con Nioh e Nioh 2, per i quali Team Ninja pubblicò due contenuti giocabili prima dell’uscita per considerare le opinioni della community.

Il destino di questo nuovo episodio sarebbe quello di esordire come esclusiva PS5 per poi arrivare sulle altre console in un futuro non meglio precisato, come potrebbe succedere per Final Fantasy XVI.

L’E3 è ormai alle porte, e dal 12 al 15 giugno i fan della saga di Square Enix possono aspettarsi alcune imperdibili novità su uno dei prodotti più apprezzati di sempre.

Qualche tempo fa, giunsero notizie di un’eventuale ispirazione da parte della serie di From Software nei confronti di Final Fantasy XVI, ipotesi che venne rapidamente messa a tacere dagli addetti ai lavori.

Nei giorni scorsi è avvenuto un cambio rilevante per quanto riguarda il franchise: Shinji Hashimoto (co-creatore di Kingdom Hearts) non sarà più a capo del marchio, che da adesso in poi verrà gestito da Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake.

Se Final Fantasy VII Remake vi ha deluso, potete risollevarvi grazie a un remaster davvero degno di nota, creato da un appassionato di vecchia data dell’IP.

Nel mentre, Square Enix è al lavoro su Final Fantasy VII The First Soldier, un battle royale (nonché prequel del settimo episodio) che ha tutte le carte in regola per “infastidire” Fortnite.