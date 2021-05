Final Fantasy esclusivo PS5 (non il Remake Pt. 2 ) in lavorazione?

Il franchise di Final Fantasy è senza ombra di dubbio uno di quelli su cui Square Enix sembra puntare maggiormente, specie su current-gen.

Con l’uscita di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PS5, i fan si stanno infatti preparando a rivivere ancora una volta le avventure di Cloud e soci.

Ma non solo: Square ha infatti intenzione di portare il settimo capitolo anche su mobile, sia con un battle royale che con un piccolo remake a episodi destinato a smartphone e simili.

A quanto pare, però, potrebbe non essere finita qui: sembra infatti che un nuovo gioco di Final Fantasy verrà annunciato all’E3 di quest’anno, secondo alcune voci circolanti in rete.

Combat System FFVII

Sul forum di ResetEra, Navtra – insider piuttosto affidabile quando si tratta di titoli dedicati alla Casa dei Chocobo, ha rivelato che un altro annuncio importante relativo alla serie arriverà nel corso dell’ex fiera losangelina.

Il reveal sarà seguito anche da aggiornamenti su titoli già annunciati, come ad esempio l’altrettanto atteso Final Fantasy XVI.

Penso proprio a giugno avremo due importanti rivelazioni targate Square Enix: un Final Fantasy esclusivo per PS5 e un titolo Eidos cross-gen.

Al momento non è chiaro se questo fantomatico “nuovo capitolo” sia in verità proprio Final Fantasy Remake Parte 2, che sappiamo essere attualmente in lavorazione proprio su PS5, sebbene nulla escluda che possa invece trattarsi di un gioco nuovo di zecca.

Ricordiamo in ogni caso che Intergrade includerà comunque un nuovo segmento della storia del Remake del settimo episodio , chiamato Intermission, ampliando così la trama principale con personaggi e location mai viste prima.

Da quello che sappiamo, però, Square Enix ha già dichiarato che solo la Parte 2 delle avventure di Cloud, Tifa e Barret sfrutterà al 100% la nuova console di Sony.

Il DLC, per chi non lo sapesse, sarà incentrato sul personaggio di Yuffie, che abbiamo conosciuto nel settimo capitolo classico del franchise uscito nel 1997 su PSOne.