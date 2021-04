Delusi da Final Fantasy VII Remake? Fan ricrea la remaster dei sogni

L’originale Final Fantasy VII è senza dubbio una delle avventure di ruolo più memorabili di tutti i tempi, grazie anche e soprattutto alla cura dei dettagli riposta da Square Soft nel lontano 1997.

Tra i vari punti di forza del titolo uscito sulla prima PlayStation a 32-bit, figurano una serie di filmati CG di alta qualità. Ai tempi la loro realizzazione erano un grosso (e dispendioso) problema, oltre al fatto che come la maggior parte della computer grafica degli anni ’90, quelle sequenze non sono invecchiate particolarmente bene.

Ora, un nuovo video dal canale YouTube SnazzyAI ha deciso di realizzare un piccolo miracolo: grazie a una combinazione di tecniche di rimasterizzazione, SnazzyAI ha infatti riportato in vita ogni cutscene di Final Fantasy VII nello splendore dei 1080p a 30 fotogrammi al secondo.

Sul processo di rimasterizzazione, ecco cosa ha spiegato l’autore (via PushSquare):

Questo è il video che volevo fare da sempre. Ho cercato tra i tre dischi di Final Fantasy VII per PSOne, ho estratto tutti i file di cutscene STR, li ho convertiti in file AVI e poi li ho portati dalla loro risoluzione 240P e framerate 15FPS tipici dei CD di PSOne, a quasi 1080p e 30fps usando l’upscaling e l’interpolazione AI all’avanguardia.

«Il mio obiettivo è rispettare il lavoro magistrale della versione originale», ha proseguito SnazzyAI. «Voglio semplicemente sbloccare i dettagli che erano già presenti, purtroppo nascosti dietro i limiti tecnici del tempo».

Ricordiamo inoltre che a febbraio, in occasione dello State of Play, è stato presentato Final Fantasy VII Remake Integrade per PS5. Si tratta, in soldoni, dell’edizione next-gen del rifacimento del gioco di ruolo di Square Enix, con in più un nuovo episodio che comprenderà nuovi personaggi giocabili (ossia Yuffie) e vari contenuti legati alla storia.

Infine, i fan di Cloud e soci potranno mettere le mani su una versione mobile a episodi delle avventure di Final Fantasy VII, con tanto di battle royale dedicato.

Mentre Lost Soul Aside, il mix tra Devil May Cry e i capitoli più recenti della saga di Final Fantasy, lo avete già visto negli oltre 17 minuti di gameplay?