Film di Resident Evil, ecco quando scopriremo la verità

Resident Evil: Welcome to Raccoon City non è solo un film qualsiasi, bensì il rilancio di un franchise che sul grande schermo non è mai stato un granché troppo fortunato.

Del resto, dopo il successo di capitoli come Resident Evil Village, è anche normale che la saga di Biohazard sia nuovamente tornata in auge, proprio come un tempo.

Il regista Johannes Roberts specificò più volte di voler realizzare un film che fosse fedele ai primi due giochi di Resident Evil, oltre che capace di «farvela fare sotto».

Inizialmente atteso per il 3 settembre in USA, il film è slittato di qualche mese al prossimo novembre, mentre noi italiani siamo ancora in attesa di scoprire quando potremo vedere in sala la versione localizzata.

Ora, come riportato anche dal forum di ResetEra, sembra proprio che il primo trailer ufficiale del film vedrà la luce durante la giornata di domani, 7 ottobre.

Con un post social, Sony Pictures ha infatti confermato che tra poche ore saremo in grado di dare un primissimo sguardo a questa nuova versione live-action del classico horror targato Capcom.

Poco sotto, il post Twitter che conferma la notizia:

🚨 24 hours until we get to Raccoon City… 🧟‍♂️🧟‍♀️@ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/SpL8ZQUTVL — Sony Pictures (@SonyPictures) October 6, 2021

Il cast vedrà Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Attesi anche Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) come Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) nei panni William Birkin.

Distribuito da Sony Pictures e diretto e scritto da Johannes Roberts, il nuovo film di Resident Evil non ha ancora una data di uscita italiana.

