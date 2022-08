FIFA 23 per FUT unisce le forze con… Marvel!

Per molti i calciatori sono a loro modo dei supereroi, perché ci sentiamo coinvolti dalle loro imprese quando li vediamo vestire la maglia di una squadra o una nazionale che ci sta a cuore. Non sorprende, allora, che Electronic Arts per il suo FIFA 23 abbia deciso di proporre una collaborazione davvero particolare con nientemeno che Marvel Entertainment.

La casa delle idee, madrina di alcuni dei supereroi più famosi di tutto il mondo, unisce le forze con EA per realizzare una serie di FUT Heroes che celebrano i grandi campioni del calcio con degli omaggi dagli artisti Marvel. Ecco che così alcuni calciatori leggendari, come l’italiano Claudio Marchisio – bandiera della Juventus, da poco tornata sotto l’egida di FIFA – si trasformano in veri e propri eroi dei fumetti, con delle speciali carte che potete trovare all’interno di FUT.

«Questa collaborazione tra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà alcuni dei personaggi preferiti dai fan nel gioco e celebrerà il loro status di eroi di culto insieme agli straordinari artisti della Marvel. Per celebrare le loro memorabili carriere per il club e la nazionale, ogni Eroe FUT FIFA World Cup™ riceverà una speciale FUT card illustrata, al lancio della modalità di gioco World Cup™, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già al lancio di FIFA 23» ci anticipa il publisher, nella nota che accompagna l’annuncio dell’iniziativa.

Questa celebrazione che unisce EA e Marvel proporrà anche altri contenuti, come oggetti tifo, kit, palloni e altri oggetti per la vostra squadra in FUT. Ma non solo: «i fan potranno anche mettere le mani su un prossimo fumetto online di Marvel Heroes insieme alle biografie scritte dalla Marvel, in quantità fisiche limitate che saranno rese disponibili in un secondo momento».

Come potete vedere dalle immagini, gli Heroes per ora svelati includono l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, ma anche Ricardo Carvalho, la leggenda dell’MLS Landon Donovan, Park Ji-Sung e Yaya Touré.

Potete vedere di seguito tutti gli artwork realizzati per loro dagli artisti Marvel.

FIFA 23 arriverà il 30 settembre su PC, PS5, Xbox Series X e Stadia e potete prenotarlo su Amazon per l’accesso anticipato e i bonus pre-order. Il gioco è atteso anche su old-gen PS4 e Xbox One, anche se lì non conterà su HyperMotion 2. Inoltre, arriverà anche su Nintendo Switch con un’altra Legacy Edition.

Nei giorni scorsi vi abbiamo già anticipato delle importanti novità per FUT, che rivoluzionerà l’intesa di squadra rinunciando per la prima volta alle linee di rapporto diretto tra i giocatori in campo, che erano calcolate per prossimità della loro posizione.

Avevamo anche parlato delle nostre prime impressioni controller alla mano dopo aver testato il gioco su PS5, mentre in questo articolo avevamo riferito tutti i dettagli del rinnovato comparto tecnico.