La Juventus sarà in FIFA 23, ufficiale: partnership pluriennale esclusiva con EA Sports

La notizia era nell’aria, dopo che i rapporti con eFootball e Konami sembravano essersi improvvisamente raffreddati, e ora è ufficiale: la Juventus sarà in FIFA 23, in virtù di una partnership esclusiva pluriennale siglata con EA Sports dal celebre club bianconero.

L’annuncio è arrivato direttamente da Electronic Arts e, facendo riferimento a un accordo su più anni, possiamo quindi dare per scontato che questo permetta anche al futuro EA Sports FC, il videogioco che EA realizzerà dopo FIFA 23 – che sarà la sua ultima fatica fianco a fianco con la FIFA – di contare sulla licenza ufficiale della Juventus.

Come spiegato da EA:

«Questa partnership vedrà EA SPORTS diventare l’esclusivo Sport Video Gaming Partner della Juventus, con un’integrazione nel gioco del tutto autentica che presenterà lo stadio della Juventus, l’Allianz Stadium, insieme al logo e ai kit del club. Entrambi i partner sono inoltre entusiasti di lavorare su una serie di iniziative culturali e di lifestyle che porteranno nuove opportunità al di fuori del calcio».

Ad accompagnarsi a questo accordo sarà il fatto che Dusan Vlahovic, bomber bianconero, sarà un nuovo ambasciatore di FIFA 23, mentre l’amato centrocampista Claudio Marchisio – oggi ex calciatore e leggenda della Juventus – entrerà nel gioco come eroe FUT.

«Siamo entusiasti di riaffermare il nostro profondo impegno nel calcio italiano attraverso questa partnership esclusiva con la Juventus» è stato il commento di David Jackson, VP Brand di EA SPORTS FIFA. «Questo club fenomenale significa molto per noi e per i nostri fan e permetterà a EA SPORTS di continuare a offrire le esperienze calcistiche interattive più autentiche e complete possibili in FIFA 23 e oltre».

Anche la Juventus, nella persona del Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, si è espressa con soddisfazione per questo nuovo accordo con Electronic Arts:

«Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS. La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus».

Fondata nel 1897 a Torino, la Juventus Football Club è il club italiano con il maggior numero di titoli nazionali. In ambito internazionale ha portato a casa, tra le altre, 2 UEFA Champions League, 3 Europa League/Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe.

Sono tanti i calciatori più celebri degli ultimi vent’anni ad aver vestito la maglia della squadra bianconera: da Alessandro Del Piero a Zinedine Zidane, passando per Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo.

Il ritrovato accordo con EA permetterà ai giocatori di dire addio a Piemonte Calcio – così come era stata ribattezzata la Juventus in assenza della sua licenza. Questo significherà, inoltre, che il concorrente eFootball non potrà includere logo e nome del club, trattandosi di un accordo di esclusività. Lo stesso varrà per altri titoli calcistici in lavorazione, come UFL.

Per tutti gli approfondimenti su FIFA 23 vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle nostre prime impressioni, dopo aver potuto testare il gioco su PlayStation 5.

L’uscita è attesa per il 30 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e, con una Legacy Edition (l’ennesima, purtroppo) su Nintendo Switch. Potete prenotare il gioco su Amazon, se interessati.