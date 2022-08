FIFA 23: alla scoperta dei Pro Club e di Volta Football

Electronic Arts, in vista di FIFA 23, sta continuando a presentare le diverse peculiarità del suo prossimo gioco di calcio – che sarà anche l’ultimo dell’idillio con la FIFA dopo oltre vent’anni. Con un nuovo trailer, è stata la volta di scoprire da vicino Pro Club e Volta Football, che in realtà la compagnia ci aveva già presentato nell’evento stampa a cui abbiamo partecipato diverse settimane fa e di cui possiamo finalmente parlarvi.

Gli sviluppatori ci hanno spiegato di aver accomunato queste due modalità – la prima che permette di creare un proprio club e confrontarsi con gli amici, la seconda erede del fu FIFA Street – proprio perché hanno il minimo comune denominatore del giocare con gli amici.

Ecco arrivare, allora, «molta più personalità che in passato», ci assicura il team, che parla di nuove personalizzazioni, drop-in migliorati rispetto al passato e anche di perk completamente inediti. Sarà ad esempio possibile affrontare degli «skill game» per ottenere dei punti esperienza, con 66 sfide da affrontare anche su base settimanale – il che ci ha ricordato un po’ alcune dell competizioni del famoso FUT.

Oltretutto, il progredire della vostra stagione sarà condiviso tra Pro Club e Volta: questo significa che anche dalle partita a Volta potrete ottenere degli XP da spendere. Potrete inoltre contare su 100 livelli anziché su 25 come in passato. In merito ai perk, gli autori ci hanno assicurato che saranno «più rapidi», e che richiederanno pertanto meno grinding.

Potete vedere da vicino tutti i dettagli nel trailer pubblicato da EA Sports, che è in cima a questo articolo. Vi ricordiamo, nel frattempo, che trovate qui le nostre impressioni dopo aver provato il gioco su PS5.

Inoltre, vi abbiamo anche raccontato le novità di HyperMotion 2 in termini di gameplay e realismo, e quelle della modalità Carriera. Infine, abbiamo anche approfondito il comparto tecnico del gioco nella sua versione di nuova generazione.

FIFA 23 è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia il 30 settembre prossimo. Il gioco uscirà anche su Nintendo Switch, anche se con l’ennesima Legacy Edition. Per scoprire come sarà diverso su console di vecchia generazione, invece, c’è il nostro articolo dedicato. Se interessati, potete prenotare il gioco su Amazon.