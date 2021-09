FIFA 22, una squadra confermata è sparita dalla lista (e c’entra Deadpool)

FIFA 22 è atteso al nastro di partenza il 1 ottobre e il suo arrivo corrisponderà con il pensionamento dell’episodio precedente, ancora piuttosto giocato.

FIFA 21 ha più volte stazionato nella classifica italiana, e la prossima iterazione del franchise calcistico firmato EA Sports si preannuncia ancora più ricca di contenuti.

Di recente sono state svelate le squadre di Serie A con licenza esclusiva, ben 16 su un totale di 20, un numero niente male garantito dalla parternship con la maggiore competizione calcistica italiana.

Ma ciò che interessa davvero ai giocatori, oltre ai team, è il gameplay, adesso apprezzabile anche sotto forma di un’intera partita tra pro player.

Eppure, tra le tante squadre presenti nella ventiduesima iterazione del franchise, ne è appena scomparsa una, e lo ha fatto senza alcun preavviso.

Stiamo parlando del Wrexham AFC, squadra gallese di proprietà degi attori Ryan Reynolds (che ricorderete per aver interpretato Deadpool) e Rob McElhenney, creatore della serie TV C’è Sempre il Sole a Philadelphia.

Il Wrexham AFC era stato uno dei primi team ad essere inclusi nella lineup (probabilmente anche a causa del richiamo generato dai nomi dei due attori) nella sezione “Resto del Mondo” insieme a Panathinaikos, Shakhtar Donetsk e Spartak Mosca.

Adesso la squadra è improvvisamente sparita dalla lista pubblicata da EA, senza alcun commento o nota a spiegare le cause di quanto accaduto (via TheGamer).

La presenza del Wrexham AFC in FIFA 22 era stata nell’aria per mesi prima di essere confermata solo due giorni fa dalla stessa EA, che ha rassicurato fan e addetti ai lavori chiarendo che «presto verranno fornite ulteriori informazioni» in merito alla sparizione.

Se la notizia ha lasciato perplessi anche voi, potete rifarvi con i bonus riscattabili tramite la Pre-Season di FIFA 21 e attendere la prossima iterazione con maggiore impazienza.

La “lotta” tra il franchise targato EA e quello targato Konami ha radici profonde, ma un nuovo match tra due big potrebbe spostare l’ago della bilancia in vista dei due lanci.

Nel caso di eFootball una serie di feature non saranno presenti al momento dell’uscita, ma Konami ha garantito che il gioco verrà ampliato con il passare dei mesi.