FIFA 22 svela il gameplay: partita intera tra pro player

FIFA 22 è pronto per la stagione autunnale di Electronic Arts, giusto in tempo per la nuova stagione di campionato.

Mentre gli appassionati continuano a darsele di santa ragione, calcisticamente parlando s’intende, con FIFA Ultimate Team, la nuova edizione del calcistico di Electronic Arts comincia a mostrare le sue doti.

In questi giorni, proprio all’interno di FUT, si sta celebrando una importante ricorrenza calcistica dedicata ad uno storico campione, con kit ed eventi a tema.

E se state giocando ancora a FIFA 21 sappiate che potete collezionare una serie di interessanti bonus durante gli eventi della Pre-Season in vista di FIFA 22.

In attesa dell’uscita, ci sarà modo di vedere il gameplay di FIFA 22. E non uno spezzone, ma una intera partita!

Vi conviene mettere in pausa FIFA 21, ed assistere alla partita tra due giocatori professionisti: Tekkz del team dei Fnatic e Tom, che gioca per Hashtag United.

Come riportato da Game Rant, la partita è ovviamente ad alto tasso tecnico, ed è l’occasione perfetta per vedere tutte le possibilità di gameplay offerte da FIFA 22.

D’altronde stiamo parlando di giocatori professionisti, che dedicano la loro vita a perfezionare la tecnica di gioco all’interno del titolo di Electronic Arts, chi meglio di loro può mostrarci le chicche del gameplay?

Trovate la partita qui sotto:

Il match è cominciato con un paio di gol di grande eleganza da parte di Hashtag Tom, al quale Tekkz ha risposto con caparbietà insaccando dopo un ben assestato contropiede, che però non è bastato per prevalere sul suo avversario.

Nel frattempo potete dare un’occhiata al rating FUT di Messi, Ronaldo e tanti altri campioni, che era stato leakato qualche tempo fa.

Così come le fattezze della terza maglia del Milan, riprodotte all’interno di FIFA 22 in maniera ottima, come potete constatare voi stessi.

Infine, non sarà magari come una partita tra giocatori professionisti, ma anche la nostra anteprima di FIFA 22 non se la cava male. L’avete già letta?