eFootball, alcune feature saranno assenti al lancio (e non sono poche)

Il prossimo capitolo della serie calcistica di Konami si chiamerà eFootball, abbandonando la storica etichetta di PES divenuta con gli anni garanzia di qualità.

Se già con PES 2021 le novità non sono mancate di certo, la storica serie di giochi di calcio si prepara al nuovo debutto, nonostante alcune luci e ombre.

Già in occasione della Gamescom 2021 il publisher giapponese ha svelato un nuovo trailer di eFootball in-engine con nuovi dettagli del gameplay.

Importante anche ricordare che il gioco sarà però totalmente gratis, cosa questa che ha fatto drizzare le antenne dei giocatori di tutto il mondo.

Proprio a fronte di ciò, sembra che alcune delle nuove meccaniche e animazioni di gioco presenti in eFootball non saranno disponibili al momento del lancio, come confermato da Konami.

Ad esempio, la nuova funzione di controllo palla non sarà presente al Day One, sebbene saranno disponibili dribbling e finte con comandi intuitivi.

Anche una nuova funzionalità chiamata “sharp kicks” (o “calci taglienti”), che include nuove animazioni, non sarà disponibile al momento del lancio.

Questi tiri speciale (in grado di essere caricati) saranno ad esempio una particolarità dell’attaccante del Manchester United Marcus Rashford.

Anche l’uso da parte della versione PlayStation 5 del feedback tattile e dei trigger adattivi del DualSense non sarà disponibile fino a un aggiornamento post-lancio.

«Vogliamo che le persone possano toccare con mano eFootball il prima possibile, quindi lanceremo con un numero limitato di squadre e modalità», ha detto Konami (via Eurogamer.net).

Del resto, lo sviluppatore aveva precedentemente ammesso che eFootball al lancio sarà una vera e propria demo, con tante feature introdotte solo successivamente.

Nonostante questo, alcuni giorni fa fa era invece arrivato l’annuncio di una nuova licenza ottenuta, nonostante ci sia comunque qualcosa di strano.

Infine, in un nostro speciale avevamo già sottolineato come PES abbia deciso di cambiare formula per non rischiare di sparire.