FIFA 22, leak svela i rating FUT di Messi, Ronaldo (e tanti altri campioni)

Il lancio di FIFA 22, fissato per il 1 ottobre, si fa sempre più vicino, e per smorzare l’attesa arrivano interessanti novità sulle statistiche di alcuni campioni nella modalità Ultimate Team.

La prossima iterazione del franchise calcistico targato EA Sports promette grandi cose, e ogni nuova uscita rappresenta ormai una vera e propria ricorrenza per tutti gli amanti della serie.

Stavolta, anche i cosiddetti “rosiconi” avranno un motivo in più per gioire: una funzionalità molto richiesta è stata implementata per l’occasione, e potrebbe davvero aiutare a tenere a bada i nervi.

Dopo l’addio di Lionel Messi al Barcellona e il conseguente approdo al PSG, è arrivata la celebrazione di FIFA 22, accompagnata da un’interessante “proposta”.

Ad ogni inizio di una nuova stagione corrisponde un capitolo del franchise calcistico, e il fermento che accompagna il lancio è sempre notevole.

Adesso, come vero e proprio antipasto di ciò che arriverà nei prossimi mesi, un leak ha svelato delle interessanti statistiche prima della stessa EA Sports.

Il riferimento è ovviamente ad Ultimate Team, una della modalità più popolari della serie, in cui i giocatori possono sfidarsi utilizzando dei team personalizzati.

Gli appassionati di questo peculiare aspetto del gioco adesso hanno l’occasione di conoscere i rating di alcuni campioni, “anticipati” da un utente di TikTok (via TheGamer).

Si inizia con Lionel Messi, che avrà un punteggio di 93, seguito da Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, entrambi in possesso della stessa valutazione.

A Kylian Mbappe saranno invece destinati 92 punti, e a Jan Oblak 91. Per Marc-André ter Stegen, Mohamed Salah, Neymar Jr., Karim Benzema e Virgil Van Dijk i punti saranno invece 90.

A chiudere questa “classifica” troviamo Manuel Neuer, Son Heung-min e Thibaut Courtois con 89 punti e Alisson Becker con 88.

Se vi state chiedendo come si chiameranno Juventus, Roma, Lazio e Atalanta, EA ha già risposto alle vostre domande (ma qualcosa potrebbe farvi storcere il naso).

In FIFA 22 ci verrà data la possibilità di giocare nei panni di una calciatrice: si tratta di una vera e propria prima volta per la modalità Pro Club.

Avete intenzione di giocare il titolo su PC e avete qualche dubbio sui limiti legati all’hardware? Potete dormire sonni tranquilli in attesa del 1 ottobre.