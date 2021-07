FIFA 22 su PC avrà un serio limite? Arriva il chiarimento

FIFA 22 si è finalmente presentato al mondo intero solo pochi giorni fa, mostrando di fatto la prima, vera esperienza calcistica next-gen.

Il successore dell’acclamato FIFA 21 ha infatti da subito mostrato gli artigli, in attesa di un full reveal previsto per l’evento EA Play, in programma per il 22 luglio prossimo.

Come vi abbiamo spiegato anche su queste pagine, il gioco promette di riscrivere portieri, IA, animazioni e le regole base dell’impianto ludico.

Questo anche in virtù del fatto che l’utenza potrà passare da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S solo in digitale e solo con una versione più costosa di FIFA 22.

Per quanto riguarda invece la versione PC, EA ha ora chiarito ufficialmente che per giocare a FIFA 22 non si avrà alcun limite hardware.

In poche parole ciò vuol dire che il gioco sarà scaricabile – e quindi giocabile – su più macchine, in maniera assolutamente slegata da imposizioni legate ai PC in possesso.

Il dubbio era infatti emerso poche ore fa, dopo che i fan avevano notato una strana dicitura sulla pagina Steam di FIFA 22: «limite di attivazione impostato a una sola macchina».

La frase sarebbe stata ora prontamente rimossa, tanto che la pagina Steam del simulatore calcistico appare ora modificata.