FIFA 22 è un trionfo digitale: stracciate le vendite fisiche

Nel caso ai giocatori servisse un’ulteriore dimostrazione dell’imminente arrivo della generazione digitale, non basterà fare altro che osservare gli ultimi numeri di vendita di FIFA 22, che hanno consacrato senza possibilità di discussione il formato senza disco.

EA Sports aveva già annunciato di reputare FIFA 22 un grande successo, ma quello che fino ad oggi non sapevamo era quanto fossero impressionanti i numeri delle vendite digitali, che hanno letteralmente stracciato il formato fisico.

Del resto, già nelle prime settimane sono state giocate oltre 400 milioni di partite: un numero che sicuramente è aumentato a dismisura negli ultimi giorni.

Gli ultimi risultati di vendita avevano già fatto emergere il fenomeno dell’aumento digitale, sottolineando come le copie fisiche erano in calo rispetto al predecessore.

Un nuovo report di GamesIndustry.biz ha oggi svelato maggiori dettagli sull’andamento di FIFA 22 nel Regno Unito, evidenziando che al lancio il titolo ha venduto il 10% in più rispetto alla precedente edizione.

Ma i numeri maggiormente impressionanti arrivano attraverso le vendite digitali: sembra infatti che la versione senza disco di FIFA 22 sia stata scaricata il 37% di volte in più rispetto a FIFA 21.

Inoltre, durante la settimana del lancio le vendite digitali hanno rappresentato ben il 77% delle copie totali possedute dagli utenti: si tratta di numeri che non lasciano spazio a interpretazioni, testimoniando un vero e proprio trionfo del formato senza disco.

Il giornalista Christopher Dring ha sottolineato che il boom delle vendite è avvenuto quasi all’improvviso: fino a due anni fa la maggior parte delle vendite era infatti in formato fisico, mentre adesso il trend è decisamente cambiato.

The FIFA digital revolution has come at such a pace. 2 years ago, most FIFA game sales were in a box. Now… FIFA 22's launch was 77% digital.

The Ultimate Edition being digital-only certainly played a part https://t.co/lObbPyOilg

— Christopher Dring (@Chris_Dring) October 22, 2021