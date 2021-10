FIFA 22 dichiara guerra ai cheater di FUT: i ban sono impressionanti

EA Sports ha annunciato di non avere più alcuna tolleranza per gli imbroglioni su FUT, la popolare modalità competitiva di FIFA 22 giocata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Molti di questi, che evidentemente non vogliono perdere o che vogliono semplicemente rovinare il divertimento ai giocatori di FIFA 22, avevano infatti scoperto un trucco che consentiva di non ricevere alcuna sconfitta, con il publisher costretto a intervenire personalmente per sistemare le cose.

La modalità è sempre stata oggetto di controversie a causa delle sue loot box: anche EA Sports ha ammesso che bisogna trovare delle soluzioni reali per limitare il fenomeno ai soggetti più vulnerabili.

Il publisher ha comunque ribadito che non vuole che i bambini spendano soldi su FUT: le microtransazioni dovrebbero essere riservate dunque soltanto ai maggiorenni.

A quanto pare, la modalità FUT Champions aveva un fastidioso bug, che naturalmente è stato abusato da tantissimi imbroglioni e ragequitter: uscendo dalla partita prima del termine dei 90 minuti, gli utenti non ricevevano alcuna sconfitta.

Il publisher aveva già minacciato di essere a conoscenza del problema il 16 ottobre e di averlo risolto, annunciando allo stesso tempo di essere al lavoro per identificare tutti gli utenti che hanno sfruttato questo bug a loro vantaggio.

Nella giornata odierna, lo staff di FIFA 22 ha finalmente annunciato i risultati dell’indagine: oltre 30.000 account sono stati bannati per aver abusato costantemente del bug (via TheGamer).

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week’s FUT Champions Finals.

