FIFA 22 decolla, altro che eFootball: oltre 400 milioni di partite già giocate

La stagione del calcio videoludico è iniziata, e si iniziano già a tirare le prime bordate tra i concorrenti principali: FIFA 22 e eFootball.

Il titolo di Electronic Arts è sicuramente la testa di serie per quanto riguarda il calcio nel mondo dei videogiochi, e quest’anno è partito sicuramente con un vantaggio maggiore.

Qualcuno direbbe più per demeriti altrui? Sicuramente eFootball non ha fatto una bella figura, perché è difficile pensare che un gioco di calcio possa diventare un horror psicologico.

Un esordio talmente poco lusinghiero che anche Konami si è ritrovata a chiedere scusa ai giocatori, con un post in cui promette di mettere a posto la situazione.

Per quanto riguarda FIFA 22, invece, già dalla prima settimana dal lancio è riuscito subito ad insediarsi nelle routine dei giocatori.

Come riporta The Gamer, a meno di una settimana dal lancio è già giocatissimo. Precisamente, sono state giocate 460milioni di partite.

Sembra quindi aver già rubato ampiamente la scena ed eFootball, che invece è uno dei videogiochi più sportivi odiati dai giocatori degli ultimi tempi.

Per un conteggio più preciso di quanto FIFA 22 stia effettivamente macinando consensi, stando al calcolo di cui sopra si avviano circa 900 partite ogni secondo di gioco in tutto il mondo.

Per quanto riguarda altri dati del lancio, il titolo sportivo di EA ha raccolto già 9.1 milioni di giocatori, di cui 7.6 di questi hanno già cominciato a mettere in piedi la propria squadra di Ultimate Team per la stagione.

In attesa che Konami dia veramente una svolta ad eFootball nei prossimi mesi, se mai succederà, possiamo dire che FIFA 22 è al momento il videogioco di calcio della stagione.

Nelle prossime edizioni, per altro, potremmo assistere anche ad un clamoroso cambio di nome per il gioco, stando ad Electronic Arts.

Su FIFA 22, poi, è stata inserita una curiosità novita a tema anime, che porta i mecha nelle partite di calcio.

Qui, invece, trovate la nostra videorecensione del titolo, se volete sapere com’è il calcio secondo Electronic Arts.