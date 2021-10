Sì, EA e FIFA divorzieranno, anche se non sappiamo più chi stia lasciando chi

«Or bene» gli disse il bravo, all’orecchio, ma in tono solenne di comando, «questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai».

Solo che questa volta il matrimonio che difficilmente arriverà all’altare non è quello di Renzo e Lucia, che comunque erano determinati in qualche modo a convolare a nozze, ma è quello storico tra Electronic Arts e FIFA. La curiosità? A questo punto, però, non riusciamo più a capire chi stia lasciando chi.

È dei giorni scorsi la notizia che voleva EA Sports essere già al lavoro per trovare un nuovo nome alla serie calcistica FIFA, che potrebbe non rinnovare la sua licenza di esclusività proprio con la FIFA di cui porta il nome.

I titoli che erano emersi avevano poi visto seguirli anche le cifre da capogiro che avrebbero spinto la compagnia statunitense a dire basta al rinnovo delle licenze, diventate decisamente troppo esose.

Infine, era arrivata una nota ufficiale che comunicava l’accordo trovato con FIFPro, l’associazione che gestisce i diritti di immagine degli atleti indipendentemente dalla FIFA e della federazioni: suonava tanto come una mossa, da parte di EA, volta a non aver bisogno della FIFA, in parole povere, assicurandosi comunque i diritti sui calciatori amati dai tifosi di tutto il mondo.

Se, quindi, EA sembrava essersi mossa in tutti i modi per smarcarsi da una richiesta di denaro corposa per il rinnovo della licenza, la nuova nota diramata invece dalla FIFA suggerirebbe che sia quest’ultima ad aver deciso di lasciare Electronic Arts. O forse questa è la reazione di chi viene lasciato e reagisce con orgoglio, date l’interpretazione che vi intriga di più.

Sta di fatto che, messe da parte le analogie amorose, la FIFA ha diramato una comunicazione in cui afferma che è ora di dire basta alla concessione in esclusiva delle sue licenze. Una posizione che lascia pochi spiragli all’idea che possa concedere nuovamente l’esclusività ad Electronic Arts.

Come evidenziato dai colleghi di GamesIndustry, infatti, leggiamo:

FIFA è entusiasta del futuro del calcio nel gaming e negli eSport, ed è chiaro che questo spazio necessiti di essere occupato da più di un singolo esponente che controlli tutti i diritti.

A essere ancora più significativa è probabilmente la parte successiva, dove la FIFA anticipa che ci sono già compagnie che si stanno muovendo per ottenere le sue licenze. In sintesi, presto potremmo vedere un proliferare di videogiochi che esibiscono “FIFA” nel loro nome, non associati però al “classico FIFA” firmato Electronic Arts.

La nota della casa del calcio recita:

Compagnie tecnologiche e mobile stanno ora competendo attivamente per essere associate con FIFA, le sue piattaforme e i suoi tornei mondiali. Il gaming e gli esport sono i media verticali dalla crescita più grande del pianeta, con nuove e sempre diverse tipologie di giochi che vengono lanciate di continuo. Pertanto, è di cruciale importanza per FIFA e per i suoi investitori riuscire a massimizzare tutte le future opportunità legate al calcio e al gaming per i tifosi.

La possibilità che FIFA 23 non si faccia mai, ma che ci si trovi di fronte a EA Sports FC 23, insomma, sono in questo momento più concrete che mai.

Il cambio di nome nei giochi di calcio oltretutto sembra essere una tendenza del momento: abbiamo già visto Konami decidere di lasciare quello che era ormai diventato il classico PES (e prima ancora ISS) in favore del solo eFootball, volto a identificare il passaggio alla nuova e per ora non entusiasmante piattaforma free-to-play.

Il binomio storico di giochi di calcio che vede di fronte EA e Konami avrà comunque presto nuovo pane per i suoi denti: sia Goals che UFL sono particolarmente agguerriti e siamo in attesa di potervi raccontare di più su entrambi.