FIFA 23 addio? EA vuole cambiare nome: “colpa” di 1 miliardo di dollari

Nelle scorse ore ha destato parecchio stupore un comunicato rilasciato da EA Sports, che annunciava come FIFA 23 e i futuri capitoli della serie calcistica potrebbero abbandonare la storica denominazione, abbracciando un titolo completamente diverso.

Il cambiamento non sarebbe frutto di un ipotetico fallimento, dato che FIFA 22 è stato come prevedibile un incredibile successo a livello commerciale, ma sembrerebbe essere dovuto a una diatriba emersa nelle contrattazioni con la massima organizzazione mondiale del calcio.

Con un comunicato ufficiale, gli sviluppatori avevano infatti annunciato la loro decisione di voler rivedere l’accordo per i diritti del nome FIFA, non escludendo dunque un possibile cambiamento già dal prossimo capitolo.

Il nuovo nome potrebbe essere già stato anticipato da EA stessa: nelle ultime ore sono infatti stati depositati diversi brevetti legati a quello che dovrebbe essere il nuovo titolo del franchise calcistico.

Il motivo dietro questa, apparentemente, misteriosa decisione sarebbe oggi emerso da un nuovo rapporto di The New York Times, che ha avuto modo di approfondire ulteriormente la questione.

Sembra infatti che la FIFA abbia chiesto un aumento considerevole della cifra richiesta per i diritti della licenza, chiedendo a EA Sports un miliardo di dollari per rinnovare l’accordo per altri quattro anni: come sottolineato dall’analista Daniel Ahmad, si tratta del doppio rispetto a quanto pattuito fino ad ora.

A new report in the @nytimes states that the dispute between EA and FIFA is related to cost and new revenue streams

FIFA wants to charge EA double the amount ($1bn+ every 4 years) for the license and limit EA's ability to monetise beyond the game itselfhttps://t.co/5gNas9Iz9b pic.twitter.com/hZ9YnOZDMN

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 13, 2021