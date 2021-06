FIFA 21 è gratis per il fine settimana (e non è l’unico big)

Steam ha appena svelato che FIFA 21 sarà gratis per questo fine settimana: tutti gli utenti potranno scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo, ma non è l’unico regalo disponibile per il weekend.

L’ultimo titolo calcistico di EA Sports è stato costantemente uno dei videogiochi più venduti dell’intera stagione: tutti gli appassionati potranno dunque scoprire questo titolo in occasione dell’imminente inizio degli europei di calcio.

Il negozio online di Valve in questi giorni sta inoltre regalando altri due giochi che, a differenza di questi weekend gratuiti, una volta riscattati saranno vostri per sempre.

Non solo, ma potete ancora approfittare dell’offerta disponibile su It Takes Two, l’apprezzato titolo cooperativo che è stato protagonista delle follie di metà settimana.

FIFA 21 e Fallout 76 sono gratis su Steam per tutto il fine settimana.

Su FIFA 21 i giocatori potranno divertirsi con oltre 17.000 giocatori ed oltre 700 squadre tra le più importanti al mondo, in diverse modalità apprezzate dagli utenti, tra cui l’immancabile FIFA Ultimate Team.

La versione Steam presenta inoltre il supporto completo ai controller: potrete scegliere se giocare con un controller Xbox o il Dualshock 4, a seconda del vostro stile preferito.

Sarà anche l’opportunità ideale per poter risparmiare il 67% sull’acquisto della Standard Edition: la prova durerà per 3 giorni e potrete avviare il download cliccando qui.

Un altro titolo big è però disponibile gratis per tutto il fine settimana: stiamo parlando di Fallout 76, il titolo multiplayer della famosa saga realizzata da Bethesda.

Con l’occasione avrete la possibilità di provare Alba d’acciaio, il primo capitolo della missione dedicata alla Confraternita d’Acciaio: potrete contribuire a ricostruire la società e raccogliere la tecnologia, salvo poi scegliere voi stessi come utilizzarla.

Anche in questo caso, potrete risparmiare il 67% sull’acquisto, o il 60% nel caso scegliate di acquistare l’edizione Steel Dawn Deluxe.

A differenza di FIFA 21, la prova gratuita di Fallout 76 durerà per 5 giorni: cliccando qui potrete iniziare ad avviare il download sul vostro dispositivo.

Nel caso preferiate giocare su console, segnaliamo che Fallout 76 è uno dei giochi che fanno parte del weekend gratuito Xbox, insieme ad altri due titoli big.

Gli amanti dei giochi gratuiti su PC saranno inoltre felici di scoprire i nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store, tra i quali c’è anche un grandissimo titolo.

I giocatori di Steam dovrebbero inoltre tenere d’occhio il PC Gaming Show: potrebbero arrivare novità riguardanti SteamPal, la console di Valve simile a Nintendo Switch.