Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è It Takes Two

Steam ha svelato da poco le nuove follie di metà settimana, il consueto appuntamento con nuove vantaggiose offerte disponibili sullo store di Valve.

Questa settimana tra le promozioni più importanti di metà settimana dello store vogliamo segnalare la presenza di It Takes Two, l’amato platform co-operativo realizzato da Josef Fares.

Ricordiamo che all’imminente PC Gaming Show sono attesi anche annunci da parte di Steam, che potrebbero anche riguardare la loro nuova console simile a Switch.

Durante lo scorso fine settimana sono emersi in particolar modo gli sconti su un amato horror: un altro titolo di questo genere è presente anche nelle attuali promozioni di metà settimana.

It Takes Two è uno dei protagonisti delle follie di metà settimana di Steam.

Si tratta infatti di Dying Light, il survival action post-apocalittico in prima persona ambientato in prima persona realizzato da Techland.

Potrete acquistare questo titolo infestato da zombie con un vantaggioso 66% di sconto sul prezzo finale, che può diventare il 70% nel caso scegliate di acquistare la Enhanced Edition o il 75% per la Platinum Edition.

Il già citato It Takes Two è invece disponibile con il 25% di sconto, che vi permetterà di acquistare questo recente ed apprezzato folle gioco ad una cifra inferiore a 30€.

Tra le promozioni attualmente disponibili segnaliamo anche The Henry Stickmin Collection, realizzato dagli autori di Among Us e disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo finale.

L’ultima follia di metà settimana riguarda invece Dorfromantik, un gioco di costruzioni disponibile in Accesso Anticipato e disponibile con il 20% di sconto: in alternativa potrete spendere il 32% in meno se sceglierete di acquistare anche la colonna sonora del titolo.

Di seguito vi riepiloghiamo tutti i giochi in offerta su Steam per le follie di metà settimana, fornendovi i relativi link per consultare le offerte e procedere all’acquisto:

Le offerte su It Takes Two dureranno fino al 14 giugno, mentre quelle su tutti gli altri prodotti termineranno l’11 giugno: consigliamo dunque di approfittare di queste occasioni il prima possibile.

Se siete alla ricerca di ulteriori offerte, su PlayStation Store saranno disponibili a breve i Doppi Sconti per gli abbonati PlayStation Plus, ma solo per poco tempo.

Anche Xbox Store non ha voluto essere da meno, offrendo tantissime offerte su un’amata saga videoludica e rinnovando le consuete Promozioni Gold.

Per quanto riguarda invece gli utenti strettamente PC, segnaliamo che grazie ad Amazon Prime potrete scaricare gratuitamente uno dei Battlefield più amati.