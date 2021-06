Steam vi regala due nuovi giochi gratis, ma solo per pochi giorni

Steam ha da poco messo a disposizione dei suoi utenti due nuovi giochi gratis, riscattabili senza alcun costo aggiuntivo da chiunque possieda un account.

Il negozio online di Valve sta proponendo ai propri utenti nuovi graditi regali per tutti gli utenti amanti del gaming con mouse e tastiera.

Per chi invece fosse in vena d’acquisti, sullo store sono iniziate da poco le follie di metà settimana, tra le quali è incluso anche l’apprezzatissimo It Takes Two.

Valve starebbe inoltre lavorando a SteamPal, una nuova console simile a Nintendo Switch: un annuncio potrebbe arrivare già all’interno del PC Gaming Show.

Il primo titolo gratuito messo a disposizione è il particolare Press Any Button, un gioco arcade che pone grande enfasi sulla storia, ma che sarà in grado di mettere alla prova i vostri riflessi.

Il gioco ha attualmente una valutazione Molto positiva su Steam e durerà solamente un’ora di gioco, rendendo questa dunque un’esperienza breve e coinvolgente allo stesso tempo.

Fino al 14 giugno sarà riscattabile gratuitamente per tutti gli utenti, ma a partire da questa data diventerà un gioco a pagamento: vi suggeriamo dunque di approfittare di questa promozione cliccando qui.

Una volta che lo avrete aggiunto sul vostro account sarà infatti vostro per sempre, anche quando non sarà più gratis.

