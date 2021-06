Xbox, tre giochi gratis nel weekend: c’è Football Manager 2021

Anche per questo fine settimana, Xbox ha rinnovato i Free Play Days, le giornate con cui è possibile giocare ad una selezione di titoli gratuiti su Xbox Series X|S e Xbox One.

L’iniziativa è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate e rappresenta solo una delle molteplici promozioni riservate.

Tra queste vi sono, per esempio, gli esclusivi sconti settimanali, che questa volta includono anche offerte su un’amata saga videoludica.

Questa serie è stata anche protagonista dei Free Play Days del precedente weekend, con ben tre giochi che sono stati disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati.

Xbox ha annunciato i nuovi giochi gratuiti per il weekend.

A partire da oggi, gli iscritti potranno accedere a tre nuovi giochi gratuiti apprezzati dai fan di tutto il mondo: stiamo parlando di Ark Survival Evolved, Football Manager 2021 Xbox Edition e Fallout 76, tutti giochi già disponibili per gli abbonati a Game Pass Ultimate.

Ark: Survival Evolved è un titolo survival multiplayer, in cui i giocatori dovranno impegnarsi a costruire, cacciare e perfino avere le possibilità di addomesticare i dinosauri che abitano la misteriosa isola.

Football Manager 2021 Xbox Edition è invece un’edizione semplificata del popolare gestionale calcistico, basata sulla versione touch, che vi permetterà di scegliere il vostro club preferito e di portarlo a vincere tutte le competizioni.

Fallout 76 è invece l’esperienza multiplayer della saga realizzata da Bethesda, che vi permetterà di giocare senza costi aggiuntivi alla nuova questline Brotherhood of Steel.

Le prove di Ark Survival Evolved e Football Manager 2021 Xbox Edition dureranno fino al 13 giugno, mentre avrete a disposizione alcuni giorni in più per potervi godere Fallout 76, dato che il test gratuito terminerà il 16 giugno.

Potrete accedere e scaricare gratuitamente questi titoli sulla vostra console cliccando qui o accedendo sulla vostra Xbox all’area riservata agli abbonati Gold.

Vi ricordiamo che fino alla fine del mese potrete inoltre scaricare gratuitamente Tell Me Why, un titolo esclusivo che diventerà vostro per sempre.

Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno costantemente a disposizione un immenso catalogo di giochi scaricabili ed altri apprezzati bonus, l’ultimo dei quali è stato anticipato con una battuta su Loki.

Nel servizio arriverà presto anche un nuovo gioco di Electronic Arts, grazie all’inclusione di EA Play nell’abbonamento Ultimate.