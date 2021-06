SteamPal, possibile data d’annuncio: in arrivo “un messaggio da Valve”

SteamPal potrebbe venire annunciata molto presto, stando alla scaletta del PC Gaming Show in programma per questa settimana.

Questo nuovo dispositivo dovrebbe ricordare, stando ai rumor dei giorni scorsi, un vero e proprio alter ego PC di Nintendo Switch.

La “console” sarebbe compatibile naturalmente con il catalogo di Steam e avrebbe un nome in codice evocativo.

Il negozio di Valve è noto da sempre per la sua competitività a livello di libreria e sul fronte dei prezzi, come testimoniato dagli ultimi saldi.

PC Gamer ha annunciato oggi l’orario e le coordinate degli annunci che possiamo aspettarci dall’annuale PC Gaming Show.

Per tutti i dettagli in merito, vi rimandiamo al nostro calendario aggiornato con le ultimissime tessere del mosaico E3 2021, ma c’è dell’altro.

Come svelato nell’articolo della nota testata, tra i partecipanti, anche se in una forma non ancora chiarissima, ci sarà anche Valve.

Nella “lineup parziale” dell’evento, presentata con un lungo elenco puntato, figura pure questa dicitura molto allettante

«E un messaggio da Valve riguardo a Steam»

Potrebbe naturalmente trattarsi di altri tipi di novità rispetto a SteamPal, ma è evidente come anche lo stesso progetto di una “deviazione” portatile stile Nintendo Switch della casa americana coinvolgerebbe Steam.

Insomma, che sia un teaser o una presentazione completa, evidentemente i fan di Gabe Newell e soci hanno un buon motivo per guardare il PC Gaming Show.

Di certo, specialmente per la sua capacità di gestire i prezzi, che ha fatto scuola, Steam sarebbe un ingresso molto gradito nel panorama delle console o simili.

Non si tratta del primo tentativo della software house di Newell in questo mondo, con le Steam Machine che hanno però fallito.

Di contro, il gaming riceve un impulso quasi ogni qual volta in cui Valve sbarchi in questi lidi lasciando il ruolo di padrone di casa di Steam: Half-Life Alyx ha ad esempio lasciato il segno nel campo della VR.