È già febbre da Resident Evil 4 Remake, anche per… l’autore di The Last of Us

Tra le tante novità che abbiamo visto allo State of Play di pochi giorni fa, una di quelle che hanno attirato maggiormente l’attenzione degli appassionati è stata Resident Evil 4 Remake. Il rumoreggiato rifacimento dell’avventura di Leon S. Kennedy è infatti diventato realtà e ha già un appuntamento, considerando che uscirà il 24 marzo prossimo.

L’interesse dei fan è stato molto molto alto: i nostri lettori, ad esempio, statistiche alla mano sono stati incuriositi più dal ritorno di Resident Evil 4 che dal trailer con finestra di lancio di Final Fantasy XVI – che ha fatto da grande chiusura all’evento.

Tra gli estimatori della lotta di Leon contro i ganados troviamo anche un videogiocatore d’eccezione: parliamo di Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog che ha firmato giochi come The Last of Us – Parte II e che attualmente è impegnato anche a produrre la serie TV a tema, che andrà in onda su HBO.

Attraverso il suo profilo ufficiale, Druckmann ha rivelato di aver sempre amato Resident Evil 4, al punto da aver spolpato praticamente tutte le versioni del gioco. Nelle parole dell’autore:

Resident Evil 4 is one of my favorite games of all time. I played it day one on the GameCube, then again on the Wii, and am currently making my way through the Quest 2 version. Can't wait to dive into the remake on PS5, PSVR 2! pic.twitter.com/bUUZhmspz5

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 3, 2022