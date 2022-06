Resident Evil 4, quanto è diverso il remake dall’originale? Ecco il video

Durante lo State of Play di ieri notte, Capcom ha mostrato a sorpresa il primo trailer di Resident Evil 4 Remake.

Il rifacimento del leggendario survival horror (che trovate anche su Amazon) arriverà infatti il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam.

Il gioco, che a quanto pare sarà compatibile anche per PlayStation VR2, riprenderà l’atmosfera del capitolo originale uscito anni fa su console Nintendo GameCube e non solo.

Il nuovo RE4, come dichiarato da Capcom stessa, è sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando di mantenere l’essenza del titolo originale.

Ora, però, è arrivato il momento della video comparativa che mette a confronto l’edizione classica con il remake.

A tal proposito ci pensa l’ormai noto ElAnalistaDeBits, il quale ha pubblicato un filmato che mette in chiaro le differenze tra l’edizione del gioco in uscita nei primi mesi del prossimo anno e l’originale.

Poco più in basso, nel player dedicato, trovate il video in questione, che mette in risalto tutta la questione grafica e non solo.

Oltre all’aspetto tecnico, Capcom ha confermato di stare anche rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l’essenza, aggiornando anche il sistema di controllo secondo i dettami dell’attuale generazione.

Staremo a vedere se il prodotto finale riuscirà a non tradire le aspettative, facendo tornare in auge uno dei capitoli della saga di Biohazard più rappresentativi di tutti i tempi.

Ricordiamo in ogni caso che di recente Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale decisamente ben fatta e che non ha deluso le aspettative dei fan, specie quelli armati di visore VR.

Ma non solo: alcuni mesi fa è stata rilasciata anche una nuova remaster gratuita di RE4 realizzata dai fan, pensata proprio per rendere ancora più bella da vedere l’avventura di Leon S. Kennedy.