Resident Evil 4 Remake esiste, e c’è trailer e data di uscita!

A sorpresa, per iniziare a bomba questo State of Play, Capcom ha mostrato il primo trailer di Resident Evil 4 Remake.

Il rifacimento del classico survival horror (che trovate su Amazon) arriverà il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, oltre ad essere compatibile anche per PlayStation VR2.

Il gioco sembra riprendere l’atmosfera del capitolo originale uscito diversi anni fa in origine su console Nintendo GameCube e successivamente anche su altre piattaforme, ma con tutta una serie di novità piuttosto importanti.

Poco sotto, trovate il trailer di annuncio del remake di Resident Evil 4.

La descrizione ufficiale del nuovo gioco recita (via PS Blog):

Questa volta il gioco sarà sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando nel contempo di mantenere l’essenza del titolo originale.

Per i fan della serie sarà un po’ come tornare a casa, ma con qualche tocco di modernità. Per raggiungere questo obiettivo stiamo rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l’essenza, aggiornando anche la veste grafica e i controlli secondo i dettami moderni.