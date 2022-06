Dopo un periodo piuttosto silenzio, è il momento del ritorno di State of Play per Sony: durante l’evento del 2 giugno 2022 dovremmo vedere in azione diverse novità, con l’appuntamento di circa mezz’ora che ci mostrerà le prime novità per PlayStation VR 2 e, stando a quanto anticipato da Sony stessa, anche degli aggiornamenti su produzioni di terze parti destinate a PlayStation.

Sappiamo per certo che vedremo Horizon: Call of the Mountain, il primo gioco in VR dedicato alla saga di Guerrilla Games, ma cos’altro ci attenderà? Che sia l’occasione per rivedere Final Fantasy XVI? Sarà il momento in cui sapremo la data definitiva e finale di Hogwarts Legacy? Difficile dirlo fin da ora, ma come sempre noi di SpazioGames seguiremo l’evento sulle pagine del nostro sito, con le notizie e con questo riepilogo in tempo reale.

Semplicemente aggiornando questa pagina, a partire dalle 23:59 in cui inizierà State of Play, potrete vedere comparire tutte le novità di minuto in minuto, con anche i video dei giochi che saranno presenti sul palco virtuale della conferenza. Vi raccomandiamo quindi di aggiornare spesso la pagina sul browser, per vedere il recap comporsi una tappa alla volta.

State of Play: tutti gli annunci e i trailer

Ore 23.59 – è atteso l’inizio di State of Play.

Ore 00.01 – Un teaser ci ha introdotto all’arrivo di Resident Evil 4, atteso per il 24 marzo 2023. Il titolo sarà ovviamente un remake dell’amato videogioco con protagonista Leon S. Kennedy, che si ritroverà alle prese con i ganados. Il gioco era stato anticipato da numerose indiscrezioni ed è finalmente arrivata la conferma ufficiale. L’uscita è attesa su PlayStation 5 e l’esperienza supporterà anche PS VR 2 con dei contenuti appositamente pensati.

Ore 00.04 – Vengono presentati diversi titoli in arrivo su PlayStation VR 2. Si parte con Resident Evil Village, che si prepara a mettervi nei panni di Ethan Winters in realtà virtuale, su PlayStation 5.

Ore 00.07 – La carrellata prosegue poi con un trailer che ci mostra da vicino The Walking Dead: Retribution, in arrivo nel 2022 su PS VR 2. Subito dopo vediamo invece No Man’s Sky (che, leggiamo, richiede PS Plus nella sua versione VR).

Ore 00.08 – Vediamo per la prima volta in azione Horizon: Call of the Mountain, che ci porta nel mondo di Guerrilla Games alla scoperta delle macchine. Il giocatore vedrà le sue mani su schermo e potrà arrampicarsi, combattere con i robot, tendere l’arco e vedere da vicino come mai prima d’ora macchine meravigliose come i Collilunghi, davvero imponenti. Il video mostra anche diversi nuovi tool per arrampicarsi, come delle piccozze simili a quelle di Lara Croft nella saga reboot. Come prevedibile, il gioco sarà esclusivo PS VR 2.

In occasione dell’annuncio, Guerrilla Games ha sottolineato che da ora potete scaricare l’aggiornamento di Horizon: Forbidden West che include anche la modalità New Game+ lungamente richiesta dai videogiocatori.

Ore 00.11 – Ora è ufficiale: Marvel’s Spider-Man arriva il 12 agosto anche su PC. Continua così l’epopea dei titoli esclusivi di casa Sony che arrivano dopo qualche tempo dopo anche su piattaforma Windows. Il titolo sarà realizzato con la collaborazione di Nixxes.

Ore 00.13 – Stray arriva ufficialmente il 19 luglio e sarà incluso in PlayStation Plus Extra e Premium dal day-one.

Ore 00.14 – Abbiamo finalmente potuto vedere in azione The Callisto Protocol, il titolo che vuole raccogliere l’eredità (e ha già raccolto gli autori) di Dead Space, promettendosi davvero spaventoso e ricco. Si confermano le ambientazioni inquietanti e le creature pronte a spazzare via il giocatore, ma anche un comparto grafico particolarmente sugli scudi. Il gioco arriverà il 2 dicembre 2022 e sarà cross-generazionale, quindi aspettiamocelo anche su PS4.

Ore 00.17 – Pattini a rotelle, ritmi serrati, esplosioni, cannoni e robottoni. È questo il succo di Rollerdome, titolo in arrivo il 16 agosto su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Ore 00.18 – Vediamo Eternights, gioco cross-gen in arrivo a inizio 2023. Il gioco sarà un incrocio tra action e dating sim, secondo gli autori.

Ore 00.19 – Come era stato suggerito dalle indiscrezioni, è il momento dell’annuncio ufficiale di Street Fighter 6, il nuovo gioco di combattimento della storica serie firmata da Capcom. Vediamo in azione gli storici protagonisti della saga, in un trailer ad alto tasso di stile. Per giocare online, viene confermato, sarà necessario un abbonamento a PS Plus. Il gioco arriverà nel 2023 su PS4 e PS5.

Ore 00.22 – L’affascinante e adorabile Tunic sbarca anche su PlayStation, dopo aver conquistato gli appassionati su PC e console Xbox. L’uscita è attesa il 27 settembre.

Ore 00.23 – Un trailer di svela l’arrivo su PlayStation del rilassante e contemplativo Season: A Letter to the future, in arrivo nell’autunno. Il gioco presenta scenari particolarmente suggestivi, foto da scattare, un comparto narrativo rilevante e tante pedalate da fare.

Ore 00.26 – Final Fantasy XVI è qui! Un trailer ci mostra il gioco, dall’anima particolarmente action nei suoi combattimenti, ma che non lesina barre vitali e HP a vista, finalmente da vicino. Abbondano gli intrighi a corte, gli scenari epici da guerra in corso e le divinità evocabili che i fan ben conoscono da sempre, tra Fenice, Titani, Odino, Ramuh e richiami Ifrit e Shiva. Il trailer ha una colonna sonora decisamente epica e conferma i toni seri e oscuri che erano stati percepiti fin dal primissimo teaser. Arriverà nell’estate 2023!

Ore 00.28 – State of Play è terminato.

Continuate a seguire SpazioGames.it per tutti gli approfondimenti su questo State of Play e i giochi che ha mostrato!